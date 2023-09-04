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أفكار لدمج اللون الأرجواني الملكي فى ديكورات غرفة النوم.. صور

9/4/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يريد أن يجعل منزله جنة، من خلال اختيار ألوان مميزة وجميلة، سواء كان بشكل الديكور أو باللون المميز، وهناك العديد من الاقتراحات لديكورات
غرف النوم ، التى تجعل الغرفة هادئة ويشعر من فيها بالسلام والراحة والاسترخاء، ولمعرفة تلك الاقتراحات المبتكرة، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "homes and gardens".

اقتراحات مبتكرة باللون الأرجوانى الملكى لغرف النوم:

الحصول على مظهر راقى مع اللون الأرجوانى الملكى:

يمكن الحصول على غرفة نوم باللون الأرجوانى الملكى، بشكل رائع عن طريق الحصول على لون داكن، والذى أصبح مؤخراً شائع وحيوى، واللون الأرجوانى لون أنيق وفخم، بشكل لا يصدق، ومن يختار ذلك اللون يكون لديه ذوق رفيع، ويعطى إحساس غنى بالبهجة، ويمكن أن يتماشى مع الألوان الوردية والظلال التي بها اللون الأحمر بشكل رائع.


لون أرجوانى غامق

صنع مظهر مرح باستخدام الألوان المتضاربة:

من السهل عمل مزج في الألوان في غرفة النوم، عن طريق اختيار لون أحمر للون الفراش لعمل تضارب للحصول على لفت للأنظار مع اللون الأرجوانى الملكى، مما يعبر عن شخصية صاحب الغرفة، وقد يفضل بعض الناس طلاء الغرف باللون الأبيض، ولكن اللون الأرجوانى أكثر من رائع، والأفضل وضع الألوان التي تكون قادرة على عكس اللون، فاللون الحمر اللامع يكون غاية في الجمال لمن يحب اللون الأحمر مع الأرجوانى.


اضافة اللون الأحمر

إدخال اللون الأرجوانى بشكل مميز:

يمكن اختيار اللون الأرجوانى بدرجاته الدافئة، للفراش والستائر الأرجوانية، ويمكن اختيار الستائر باللون الأرجوانى مع الظلال المختلفة مثل الوسائد والمفروشات، ويمكن إضافة اللون الأصفر لأعطاء مظهر مميز وعصرى.


اللون فى الفراش

ظلال اللون الأرجوانى الهادئة على الحائط:

من السهل وضع في غرفة النوم أعمال فنية وأغطية سرير بيضاء اللون مع وسائد ملونة، ويمكن اختيار لون اللافندر البارد والناعم، مما يعطى شعور بالهدوء، وتكون بديل رائع للألوان الوردية والزرقاء الباستيل، واللون البنفسجى الفاتح يعتبر أساس للتزين من خلال الأقمشة المطبوعة.


لون اللافندر الهادئ

الاستمتاع بتأثيرالطلاء:

اللون البنفسجي الغامق خيار جيد من خلال وضعه على الجدار، ويمكن حتى لا يهيمن اللون على الغرفة، يمكن التفكير بوضع لون فاتح لحجب اللون البنفسجى الغامق مع الظلال الفاتحة، لجعل لون الغرفة بشكل مبهر ومبجه من خلال مزج اللونين عن طريق جعل اللون الفاتح من فوق واللون الغامق من تحت.


تاثير الطلاء

تشطيبات الطلاء على الجدار:

من السهل طلاء جدار غرفة النوم باللون الأرجوانى، وفى الغالب يكون اللون غير لامع، ولكن يمكن إضافة اللمعان شكل براق، ليعطى مظهر غاية في الجمال والرقى، للحصول على لمسة نهائية شديدة العذوبة، مما تعكس الضوء.



تشطيبات الطلاء اللامعة



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