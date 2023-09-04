أفكار لدمج اللون الأرجواني الملكي فى ديكورات غرفة النوم.. صور
التاريخ
9/4/2023 4:26:13 AM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يريد أن يجعل منزله جنة، من خلال اختيار ألوان مميزة وجميلة، سواء كان بشكل الديكور أو باللون المميز، وهناك العديد من الاقتراحات لديكورات
غرف النوم ، التى تجعل الغرفة هادئة ويشعر من فيها بالسلام والراحة والاسترخاء، ولمعرفة تلك الاقتراحات المبتكرة، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "homes and gardens". اقتراحات مبتكرة باللون الأرجوانى الملكى لغرف النوم:
الحصول على مظهر راقى مع اللون الأرجوانى الملكى:
يمكن الحصول على غرفة نوم باللون الأرجوانى الملكى، بشكل رائع عن طريق الحصول على لون داكن، والذى أصبح مؤخراً شائع وحيوى، واللون الأرجوانى لون أنيق وفخم، بشكل لا يصدق، ومن يختار ذلك اللون يكون لديه ذوق رفيع، ويعطى إحساس غنى بالبهجة، ويمكن أن يتماشى مع الألوان الوردية والظلال التي بها اللون الأحمر بشكل رائع.
صنع مظهر مرح باستخدام الألوان المتضاربة:
لون أرجوانى غامق
من السهل عمل مزج في الألوان في غرفة النوم، عن طريق اختيار لون أحمر للون الفراش لعمل تضارب للحصول على لفت للأنظار مع اللون الأرجوانى الملكى، مما يعبر عن شخصية صاحب الغرفة، وقد يفضل بعض الناس طلاء الغرف باللون الأبيض، ولكن اللون الأرجوانى أكثر من رائع، والأفضل وضع الألوان التي تكون قادرة على عكس اللون، فاللون الحمر اللامع يكون غاية في الجمال لمن يحب اللون الأحمر مع الأرجوانى.
إدخال اللون الأرجوانى بشكل مميز:
اضافة اللون الأحمر
يمكن اختيار اللون الأرجوانى بدرجاته الدافئة، للفراش والستائر الأرجوانية، ويمكن اختيار الستائر باللون الأرجوانى مع الظلال المختلفة مثل الوسائد والمفروشات، ويمكن إضافة اللون الأصفر لأعطاء مظهر مميز وعصرى.
ظلال اللون الأرجوانى الهادئة على الحائط:
اللون فى الفراش
من السهل وضع في غرفة النوم أعمال فنية وأغطية سرير بيضاء اللون مع وسائد ملونة، ويمكن اختيار لون اللافندر البارد والناعم، مما يعطى شعور بالهدوء، وتكون بديل رائع للألوان الوردية والزرقاء الباستيل، واللون البنفسجى الفاتح يعتبر أساس للتزين من خلال الأقمشة المطبوعة.
الاستمتاع بتأثيرالطلاء:
لون اللافندر الهادئ
اللون البنفسجي الغامق خيار جيد من خلال وضعه على الجدار، ويمكن حتى لا يهيمن اللون على الغرفة، يمكن التفكير بوضع لون فاتح لحجب اللون البنفسجى الغامق مع الظلال الفاتحة، لجعل لون الغرفة بشكل مبهر ومبجه من خلال مزج اللونين عن طريق جعل اللون الفاتح من فوق واللون الغامق من تحت.
تشطيبات الطلاء على الجدار:
تاثير الطلاء
من السهل طلاء جدار غرفة النوم باللون الأرجوانى، وفى الغالب يكون اللون غير لامع، ولكن يمكن إضافة اللمعان شكل براق، ليعطى مظهر غاية في الجمال والرقى، للحصول على لمسة نهائية شديدة العذوبة، مما تعكس الضوء.
تشطيبات الطلاء اللامعة
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