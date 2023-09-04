يمكن الحصول على غرفة نوم باللون الأرجوانى الملكى، بشكل رائع عن طريق الحصول على لون داكن، والذى أصبح مؤخراً شائع وحيوى، واللون الأرجوانى لون أنيق وفخم، بشكل لا يصدق، ومن يختار ذلك اللون يكون لديه ذوق رفيع، ويعطى إحساس غنى بالبهجة، ويمكن أن يتماشى مع الألوان الوردية والظلال التي بها اللون الأحمر بشكل رائع.



لون أرجوانى غامق

من السهل عمل مزج في الألوان في غرفة النوم، عن طريق اختيار لون أحمر للون الفراش لعمل تضارب للحصول على لفت للأنظار مع اللون الأرجوانى الملكى، مما يعبر عن شخصية صاحب الغرفة، وقد يفضل بعض الناس طلاء الغرف باللون الأبيض، ولكن اللون الأرجوانى أكثر من رائع، والأفضل وضع الألوان التي تكون قادرة على عكس اللون، فاللون الحمر اللامع يكون غاية في الجمال لمن يحب اللون الأحمر مع الأرجوانى.



اضافة اللون الأحمر

يمكن اختيار اللون الأرجوانى بدرجاته الدافئة، للفراش والستائر الأرجوانية، ويمكن اختيار الستائر باللون الأرجوانى مع الظلال المختلفة مثل الوسائد والمفروشات، ويمكن إضافة اللون الأصفر لأعطاء مظهر مميز وعصرى.



اللون فى الفراش

من السهل وضع في غرفة النوم أعمال فنية وأغطية سرير بيضاء اللون مع وسائد ملونة، ويمكن اختيار لون اللافندر البارد والناعم، مما يعطى شعور بالهدوء، وتكون بديل رائع للألوان الوردية والزرقاء الباستيل، واللون البنفسجى الفاتح يعتبر أساس للتزين من خلال الأقمشة المطبوعة.



لون اللافندر الهادئ

اللون البنفسجي الغامق خيار جيد من خلال وضعه على الجدار، ويمكن حتى لا يهيمن اللون على الغرفة، يمكن التفكير بوضع لون فاتح لحجب اللون البنفسجى الغامق مع الظلال الفاتحة، لجعل لون الغرفة بشكل مبهر ومبجه من خلال مزج اللونين عن طريق جعل اللون الفاتح من فوق واللون الغامق من تحت.



تاثير الطلاء

من السهل طلاء جدار غرفة النوم باللون الأرجوانى، وفى الغالب يكون اللون غير لامع، ولكن يمكن إضافة اللمعان شكل براق، ليعطى مظهر غاية في الجمال والرقى، للحصول على لمسة نهائية شديدة العذوبة، مما تعكس الضوء.



