صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% مدفوعا بارتفاع سهم الشرقية-إيسترن كومبانى
التاريخ
9/4/2023 4:26:09 AM
(MENAFN- Youm7) استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط، وصعد سهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني بنسبة 10% في أول ربع ساعة من جلسة التداول بعد بيع حصة من الشركة لمستثمرين إماراتيين.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 18921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 22743 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 7885 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5581 نقطة.
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