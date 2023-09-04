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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% مدفوعا بارتفاع سهم الشرقية-إيسترن كومبانى

9/4/2023 4:26:09 AM
(MENAFN- Youm7) استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط، وصعد سهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني بنسبة 10% في أول ربع ساعة من جلسة التداول بعد بيع حصة من الشركة لمستثمرين إماراتيين.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 18921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 22743 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 7885 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5581 نقطة.







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