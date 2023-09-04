سعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه فى البنوك المصرية

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نقلاً عن وزارة الخزانة، إن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.