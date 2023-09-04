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نائب وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر

9/4/2023 4:26:08 AM
(MENAFN- Youm7) ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع اللجنة الفنية لتسيير أعمال مشروع تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر الذى يعد من أكبر المصارف في مصر، حيث يبدأ من محافظة الغربية ويعبر محافظة الدقهلية وينتهي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك حيث شارك في الاجتماع مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية،
ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلى وزارة التعاون الدولى ووحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،
ويأتي الاجتماع اتساقاً مع توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوي الجمهورية وتذليل اي عقبات قد تواجه تحقيق الأهداف المرجوة.



وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر
يتكون من 3 مشروعات وهى: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وإدارة النفايات الصلبة من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف من خلال وزارة الموارد المائية والرى.



وخلال الاجتماع تقدم ممثلو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض تقديمي يتضمن مقدمة عن المشروع والموقف الحالي فيما يتعلق بالاستشاري العام للمشروع المعين، والموقف الحالي لتعيين الاستشاريين المسئولين عن التصميمات النهائية والإشراف على التنفيذ في المحافظات المستهدفة، كما تضمن العرض البرامج الزمنية وخطة الطرح والترسية والتعاقدات والمشتريات لكافة الأعمال بالبرنامج وموقف الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات محطات المعالجة، كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه تنفيذ الأعمال والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها.



ووجه الدكتور سيد إسماعيل، الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع بضرورة تكاتف الجهود للإسراع من وتيرة تنفيذ الأعمال تزامناً مع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً
ضرورة الالتزام بخطة العمل المتكاملة لضمان حسن سير المشروع من الناحية الفنية والمالية بالجودة المطلوبة ووفقاً للبرنامج الزمني للمشروع.



وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن التنسيق المستمر بين كافة المشاركين في تنفيذ المشروع هو المحرك الرئيسي لتذليل
العقبات التي تواجه البرنامج مع ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة في البرامج المماثلة.



جدير بالذكر ان برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى وبنك الإستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف
إلى زيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي وتحسين مستوى تلك الخدمات في المحافظات المستهدفة، وسيستفيد منه حوالى 700 ألف نسمة.







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