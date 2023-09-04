يقول الكاتب الدكتور محمد المخزنجي عن رواية "رصاصة الدلبشاني": "هذه رواية إيمان يحيى الرابعة "رصاصة الدلبشاني" التي أصابت صدر سعد زغلول ولم تقتله، لكنها لم تخرج من جسده، بل لم تخرج النفس والروح، دراما تتوزع أدوارها على شخوص عدة، من العشاق، والمتعصبين، والضحايا.. والُجناة، ومن جديد يدهشني إيمان يحيى بحفائره التي يستخرجها من عمق النسيان ويزيل عنها ترابها ويجلوها فتعود تنبض، وننبض معها منفعلين ما أغرب شبه اليوم بالبارحة. لغة أنيقة، ومشاهد تثير الأسى والحنين، خاصة تلك التي اختص بها مدينة صبانا وزهرة عمرنا "المنصورة" التي كانت. فأشجاني واستصفى الشجون".

إيمان يحيى؛ كاتب وروائي مصري، يعمل في إحدى كليات الطب بمصر. صدرت له ثلاث روايات: "الكتابة بالمشرط" عام 2014، و"الزوجة المكسيكية" عام 2018 التي فازت بجائزة ساويرس الثقافية، فرع كبار الأدباء، كما وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية، ورواية "قبل النكسة بيوم" فى دورتها لعام 2022.