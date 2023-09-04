ضحايا الذكاء الاصطناعى.. الحيل الرواية الأكثر حظرًا بسبب عالم المراهقين
التاريخ
9/4/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Youm7) الحيل رواية للكاتبة إلين هوبكنز، انضمت إلى سلسلة ضحايا الذكاء الاصطناعى ، الذى تم استخدامه فى إحدى مدارس ولاية آيوا الأمريكية، للرقابة على ما يقرأه الطلاب، وقام بحظرها لأنها تتضمن أوصافًا أو مشاهد جنسية.
الحيل رواية وصفت بالشاعرية، صدرت لأول مرة فى أغسطس 2009. وتدور أحداثها عن خمسة أبطال مراهقين مضطربين، يُشار إليها بواقعيتها الجريئة في معالجة قضايا النشاط الجنسي وتعاطي المخدرات للقراء الشباب البالغين، ولهذا تعرضت الرواية للحظر والمصادرة في بعض الأماكن بسبب تناولها لعالم الإدمان والمواضيع الجنسية واللغة.
رواية الحيل للكاتبة إلين هوبكنز
وقيل عن رواية "الحيل" بأنها حكاية مصورة ومكثفة تخاطب إلى عالم المراهقين الناضجين، استخدمت فيها إلين هوبكنز صوتها الواقعي؛ حيث ابتعدت عن الاستعارات والخيال ونسجت قصة حول خمسة أشخاص غرباء مراهقين لتكوين نظرة مفجعة على ما يضطر بعض الأشخاص إلى فعله ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة.
وفقًا لمكتب الحرية الفكرية التابع لجمعية المكتبات الأمريكية، كانت رواية "الحيل" هي الكتاب رقم 98 الأكثر حظرًا وتحديًا في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2019.
إلين هوبكنز
يشار إلى أن إلين لويز هوبكنز، من مواليد 26 مارس 1955، وهى روائية نشرت العديد من الروايات التى تصدرت قائكة نيويورك تايمز الأكثر مبيعًا والتي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهور المراهقين والشباب البالغين.
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