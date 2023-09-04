الحيل رواية وصفت بالشاعرية، صدرت لأول مرة فى أغسطس 2009. وتدور أحداثها عن خمسة أبطال مراهقين مضطربين، يُشار إليها بواقعيتها الجريئة في معالجة قضايا النشاط الجنسي وتعاطي المخدرات للقراء الشباب البالغين، ولهذا تعرضت الرواية للحظر والمصادرة في بعض الأماكن بسبب تناولها لعالم الإدمان والمواضيع الجنسية واللغة.

وقيل عن رواية "الحيل" بأنها حكاية مصورة ومكثفة تخاطب إلى عالم المراهقين الناضجين، استخدمت فيها إلين هوبكنز صوتها الواقعي؛ حيث ابتعدت عن الاستعارات والخيال ونسجت قصة حول خمسة أشخاص غرباء مراهقين لتكوين نظرة مفجعة على ما يضطر بعض الأشخاص إلى فعله ببساطة من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفقًا لمكتب الحرية الفكرية التابع لجمعية المكتبات الأمريكية، كانت رواية "الحيل" هي الكتاب رقم 98 الأكثر حظرًا وتحديًا في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2019.

يشار إلى أن إلين لويز هوبكنز، من مواليد 26 مارس 1955، وهى روائية نشرت العديد من الروايات التى تصدرت قائكة نيويورك تايمز الأكثر مبيعًا والتي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهور المراهقين والشباب البالغين.