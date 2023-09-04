تدور أحداث رواية "الوظيفة السابعة للغة" في أوائل الثمانينيات في فرنسا، حينما صدمت شاحنة غسيل الُمنظر الأدبي "رولان بارت" في أحد شوارع باريس بعد تناول الغداء مع المرشح الرئاسي فرانسوا ميتران. كان "بارت" يحمل وثيقة سرية تحتوي على معلومات عن "الوظيفة السابعة" الغامضة للغة. هل كان هذا حادثًا أم اغتيالًا؟ الجميع مشتبه بهم، وفي هذه القضية يوجد مشرف الشرطة "جاك بايارد" و"سيمون هيرزوغ"، وهو أكاديمي يتمتع بخبرة في السيميائية.

يقدم الكاتب الفرنسى لوران بينيه فى رواية "الوظيفة السابعة للغة" محاكاة ساخرة للمحقق الذكي، وتدور حبكتها حول تقديم نظرة ساخرة على المشهد الفكري الفرنسي، المليء بالفكاهة المرجعية الذاتية، وهو أسلوب لوران بينيه مؤلف رواية HHhH الأكثر مبيعًا عالميًا والحائزة على عدة جوائز، أبرزها جائزة غونكور المرموقة.

أدرجت رواية "الوظيفة السابعة" في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في عام 2018 ووصفتها مجلة London Review of Books بأنها "تمرين على التهريج الفكري الخالص" وقيل عنها أيضا: استعد للدخول فى عالم الجريمة شديد الابتكار.