روايات البوكر فى الصيف.. الوظيفة السابعة رواية فرنسية تعود لأوائل الثمانينيات
التاريخ
9/4/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Youm7) الوظيفة السابعة.. رواية للكاتب الفرنسى لوران بينيه، نرشحها لجمهور الأدب العالمى، ضمن سلسلة روايات البوكر في الصيف ، لكونها واحدة من الروايات التى وصلت إلى قوائم الجائزة الدولية، للرواية المترجمة.
تدور أحداث رواية "الوظيفة السابعة للغة" في أوائل الثمانينيات في فرنسا، حينما صدمت شاحنة غسيل الُمنظر الأدبي "رولان بارت" في أحد شوارع باريس بعد تناول الغداء مع المرشح الرئاسي فرانسوا ميتران. كان "بارت" يحمل وثيقة سرية تحتوي على معلومات عن "الوظيفة السابعة" الغامضة للغة. هل كان هذا حادثًا أم اغتيالًا؟ الجميع مشتبه بهم، وفي هذه القضية يوجد مشرف الشرطة "جاك بايارد" و"سيمون هيرزوغ"، وهو أكاديمي يتمتع بخبرة في السيميائية.
الوظيفة السابعة.. رواية للكاتب الفرنسى لوران بينيه
يقدم الكاتب الفرنسى لوران بينيه فى رواية "الوظيفة السابعة للغة" محاكاة ساخرة للمحقق الذكي، وتدور حبكتها حول تقديم نظرة ساخرة على المشهد الفكري الفرنسي، المليء بالفكاهة المرجعية الذاتية، وهو أسلوب لوران بينيه مؤلف رواية HHhH الأكثر مبيعًا عالميًا والحائزة على عدة جوائز، أبرزها جائزة غونكور المرموقة.
الفرنسى لوران بينيه
أدرجت رواية "الوظيفة السابعة" في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في عام 2018 ووصفتها مجلة London Review of Books بأنها "تمرين على التهريج الفكري الخالص" وقيل عنها أيضا: استعد للدخول فى عالم الجريمة شديد الابتكار.
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