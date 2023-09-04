تمثال بـ20 مليون دولار حائر بين أمريكا وتركيا.. اعرف التفاصيل
التاريخ
9/4/2023 4:26:02 AM
(MENAFN- Youm7) وقع أحد القضاة مؤخرًا على مذكرة تأمر بمصادرة تمثال برونزي مقطوع الرأس من متحف كليفلاند للفنون فى أوهايو بأمريكا، كجزء من التحقيق فى ملف الآثار المهربة من تركيا.
ويصور التمثال، الذي يبلغ طوله 76 بوصة، رجلاً يرتدي ثيابًا متدلية، وتقدر قيمته بـ20 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع art news.
واستحوذ متحف كليفلاند للفنون على التمثال عام 1986، الذي يُعتقد أنه تم تصميمه فى الفترة ما بين 150 قبل الميلاد و200 بعد الميلاد.
الإمبراطور الروماني الكبير ماركوس أوريليوس،
ويُعتقد أن التمثال يمثل الإمبراطور الروماني الكبير ماركوس أوريليوس، الذى يحتل مكانة مرموقة فى عصره، إضافة إلى الإمبراطور لديه العديد من التماثيل فى المعارض والمتاحف اليونانية والرومانية.
ولأول مرة، تم إزالة التمثال من العرض العام فى متحف كليفلاند للفنون منذ أكثر من شهرين، وذلك بعدما قدمت تركيا أول أوراق تثبت ملكيتها للتمثال فى عام 2012، وأيضا إصدار قائمة تضم 22 قطعة فى مجموعة متحف كليفلاند قالت إنها نُهبت من البلاد.
من جهته قال تود ميسيك، المتحدث باسم المتحف، لـ ARTnews في بيان، إن المتحف يأخذ هذه القضايا على محمل الجد، ويراجع المطالبات المتعلقة بالأشياء الموجودة فى المجموعة بعناية ومسؤولية.
وفيما يتعلق بوصف التمثال، كتب ميسيك، "يرجى ملاحظة أنه لم يتم إجراء أي تغييرات على التاريخ الخاص بالتمثال، فهذه المعلومات المذكورة سابقًا عن التمثال لا تزال مرجعا".
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