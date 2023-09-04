ويصور التمثال، الذي يبلغ طوله 76 بوصة، رجلاً يرتدي ثيابًا متدلية، وتقدر قيمته بـ20 مليون دولار، وفقا لما ذكره موقع art news.

واستحوذ متحف كليفلاند للفنون على التمثال عام 1986، الذي يُعتقد أنه تم تصميمه فى الفترة ما بين 150 قبل الميلاد و200 بعد الميلاد.

ويُعتقد أن التمثال يمثل الإمبراطور الروماني الكبير ماركوس أوريليوس، الذى يحتل مكانة مرموقة فى عصره، إضافة إلى الإمبراطور لديه العديد من التماثيل فى المعارض والمتاحف اليونانية والرومانية.

ولأول مرة، تم إزالة التمثال من العرض العام فى متحف كليفلاند للفنون منذ أكثر من شهرين، وذلك بعدما قدمت تركيا أول أوراق تثبت ملكيتها للتمثال فى عام 2012، وأيضا إصدار قائمة تضم 22 قطعة فى مجموعة متحف كليفلاند قالت إنها نُهبت من البلاد.

من جهته قال تود ميسيك، المتحدث باسم المتحف، لـ ARTnews في بيان، إن المتحف يأخذ هذه القضايا على محمل الجد، ويراجع المطالبات المتعلقة بالأشياء الموجودة فى المجموعة بعناية ومسؤولية.

وفيما يتعلق بوصف التمثال، كتب ميسيك، "يرجى ملاحظة أنه لم يتم إجراء أي تغييرات على التاريخ الخاص بالتمثال، فهذه المعلومات المذكورة سابقًا عن التمثال لا تزال مرجعا".