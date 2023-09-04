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ماذا يعنى نجاح مهمة الهند للسباق العالمى على القمر؟

9/4/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Youm7) دخلت الهند التاريخ كأول دولة تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر بمركبة الهبوط Chandrayaan-3 في 23 أغسطس 2023، وهذا أيضا يجعلها أول دولة تهبط على القمر منذ الصين في عام 2020.
ولعل الهند هي واحدة من عدة دول بما في ذلك الولايات المتحدة مع برنامج أرتميس، وتسعى إلى الهبوط على سطح القمر، ويتمتع القطب الجنوبي للقمر بأهمية خاصة، حيث إن سطحه الذي يتميز بالحفر والخنادق وجيوب الجليد القديم، لم تتم زيارته حتى الآن.
ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كشفت خبيرة الشئون الدولية مارييل بورويتز عن آثار الهبوط على سطح القمر على كل من العلم والمجتمع العالمي. لماذا تتطلع دول مثل الهند للذهاب إلى القمر؟

تهتم الدول بالذهاب إلى القمر لأنه يمكن أن يلهم الناس ويختبر حدود القدرات التقنية البشرية ويسمح لنا باكتشاف المزيد عن نظامنا الشمسي.

يتمتع القمر بأهمية تاريخية وثقافية ويبدو أن لها صدى لدى الناس، فيمكن لأي شخص في العالم أن ينظر إلى السماء ليلاً ويرى القمر ويفهم كم هو مدهش أن تتجول مركبة فضائية بناها البشر حول السطح.
ويمثل القمر أيضًا فرصة فريدة للمشاركة في التعاون الدولي والمنافسة بطريقة سلمية ولكن واضحة للغاية.
كما أن حقيقة أن العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند، وحتى الكيانات التجارية مهتمة بالهبوط على سطح القمر، تعني أن هناك العديد من الفرص لتكوين شراكات جديدة.
يمكن لهذه الشراكات أن تسمح للدول بالقيام بالمزيد في الفضاء من خلال تجميع الموارد، كما أنها تشجع على المزيد من التعاون السلمي هنا على الأرض من خلال ربط الباحثين والمنظمات الفردية.
هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أيضًا أن استكشاف القمر يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية، وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك ظهور شركات ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا الفضاء وتساهم في هذه المهام، وقد شهدت الهند طفرة في الشركات الناشئة في مجال الفضاء مؤخرًا.
كما
قد يوفر القمر فوائد اقتصادية تعتمد على الموارد الطبيعية التي يمكن العثور عليها هناك، مثل الماء والهيليوم 3 والعناصر الأرضية النادرة. هل نشهد اهتمامًا عالميًا جديدًا بالفضاء؟ شهدنا زيادة كبيرة في عدد الدول المشاركة في النشاط الفضائي، وهذا واضح جدًا عندما يتعلق الأمر بالأقمار الصناعية التي تجمع الصور أو البيانات حول الأرض، على سبيل المثال.

وقد شاركت أكثر من 60 دولة في هذا النوع من مهمات الأقمار الصناعية، والآن نرى هذا الاتجاه يتوسع ليشمل استكشاف الفضاء، وخاصة القمر.
كما أنه بالإضافة إلى المركبة الهندية Chandrayaan-3 بالقرب من القطب الجنوبي، هناك أيضًا مركبة Pathfinder Lunar Orbiter الكورية الجنوبية، التي تدرس سطح الأقمار لتحديد مواقع الهبوط المستقبلية؛ والمركبة الفضائية CAPSTONE الممولة من وكالة ناسا، والتي طورتها شركة ناشئة في مجال الفضاء؛ ومركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا.

تدرس مركبة CAPSTONE استقرار مدار فريد حول القمر، وتقوم مركبة Lunar Reconnaissance Orbiter بجمع بيانات حول القمر ورسم خرائط للمواقع للمهام المستقبلية.
وبينما تحطمت المركبة الهندية Chandrayaan-2، لا تزال المركبة المدارية المصاحبة لها تعمل، ولا تزال مركبات الهبوط الصينية Chang'e-4 وChang'e-5 تعمل على القمر أيضًا.
وتعمل دول وكيانات تجارية أخرى على الانضمام إلى المهمة، وتحطمت مهمة روسيا لونا 25 على القمر قبل ثلاثة أيام من هبوط Chandrayaan3.
لماذا اختارت استكشاف القطب الجنوبي للقمر؟

يعد القطب الجنوبي للقمر هو المنطقة التي تركز عليها الدول للاستكشاف المستقبلي، وتقع جميع مواقع الهبوط المرشحة لناسا الـ 13 لبرنامج أرتميس بالقرب من القطب الجنوبي.

توفر هذه المنطقة أكبر إمكانية للعثور على الجليد المائي، والذي يمكن استخدامه لدعم رواد الفضاء ولتصنيع وقود الصواريخ.

كما أن لديها قممًا تتعرض لضوء الشمس المستمر أو شبه المستمر، مما يخلق فرصًا ممتازة لتوليد الطاقة لدعم الأنشطة القمرية.

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