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نجاح مركبة دراجون وطاقمها Crew-6 فى الهبوط على الأرض

9/4/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Youm7) نجحت مركبة دراجون التي تضم طاقم مهمة "Crew-6" بما في ذلك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في الهبوط على الأرض بولاية فلوريدا الأمريكية.



وبحسب التقارير، فتعد مهمة "Crew-6" أول مهمة طويلة لرواد الفضاء العرب، وكان الطاقم يضم 4 رواد فضاء، قاموا بالعديد من المهام العلمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض.



وكشف التقارير، عن أن مركبة الفضاء انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من امس الأحد قبل أن تدخل الغلاف الجوي اليوم الاثنين.



ويشمل الطاقم رائدا الفضاء في وكالة ناسا: ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ، بالإضافة إلى سلطان النيادي، ورائد الفضاء الروسي أندري فيدياف وقضى الطاقم ستة أشهر على متن المختبر المداري بعد إطلاق مهمته إلى المحطة في مارس الماضي.











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