ووفقًا لما ذكره موقع "the sun"، فإن الهواتف الذكية من أبل بشكل عام آمنة للغاية مع توفير حماية قوية ضد البرامج الضارة، ولكن لا يزال من الممكن أن يتعرض جهاز iPhone للهجوم ببرامج خطيرة أنشأها مجرمون إلكترونيون.

كشفت شركة McAfee العملاقة للأمن السيبراني عن العلامات الشائعة التي تشير إلى إصابة هاتفك ببرامج ضارة.

الأولى: هى أن جهاز iPhone الخاص بك يعمل بشكل أبطأ أو أن البطارية تستنزف بسرعة أكبر.

الثانية: هى عندما ينقلك متصفح الويب الخاص بك إلى مواقع ويب لم تكن تقصد زيارتها.

الثالثة: هى عندما تتعطل تطبيقاتك باستمرار، أو تلاحظ تطبيقات لا تتذكر تثبيتها.

الرابعة: اكتشاف زيادة مفاجئة في استخدام البيانات أو المكالمات التي يتم إجراؤها على فاتورة هاتفك.

الخامسة: تحذيرات على جهاز iPhone الخاص بك والتي تقترح شراء شيء ما أو الاشتراك فيه لإصلاح المشكلة.

السادسة: هى إذا كنت تواجه صعوبة في إيقاف تشغيل جهازك أو إعادة تشغيله بشكل صحيح.

السابعة: هى عندما تلاحظ عدداً متزايداً من الإعلانات المنبثقة في متصفح الويب الخاص بك.

هذه العلامات ليست دليلاً قويًا على إصابة جهازك بالطبع، ولكن إذا لاحظت واحدًا أو أكثر، فمن المفيد التحقق للتأكد من عدم تثبيت أي شيء خطير على جهاز iPhone الخاص بك.

تعد إحدى أفضل الاستراتيجيات لإصلاح مشكلة البرامج الضارة هي تحديث جهاز iPhone الخاص بك.

تعمل Apple جاهدة على اكتشاف المشكلات الخطيرة في iPhone وإصلاحها في تحديثات البرامج، لذلك، بينما قد تعتقد أن التحديثات تضيف ميزات جديدة، إلا أنها تسد أيضًا الثغرات الأمنية.

وأوضح McAfee: "غالبًا ما تستخدم البرامج الضارة ثغرات في الإصدارات القديمة من نظام التشغيل iOS لتسبب أضرارها"، مضيفا "لذا، من الجيد أن تبقي جهاز iPhone الخاص بك محدثًا بأحدث نظام تشغيل، والذي يتضمن غالبًا تصحيحات وميزات أمان جديدة."

وهناك نصيحة أخرى هي مسح بيانات موقع الويب الخاص بك وسجل التصفح من خلال الانتقال إلى الإعدادات > Safari > مسح السجل وبيانات موقع الويب > مسح السجل والبيانات.