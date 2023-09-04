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جوجل تواجه أزمة بسبب زيادة تفضيلات الفيديوهات القصيرة.. اعرف تفاصيل

9/4/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوجل مؤخرًا أن أكثر من 2 مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا يشاهدون يوتيوب شورتس ، بزيادة نحو نصف مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا إلى شورتس في عام 2022.



في حين أن الأرقام المثيرة للإعجاب تمنح أداة الفيديو القصير على يوتيوب ميزة على المنافسين مثل تيك توك إنستجرام ريلز؛ لكن قد لا تكون هذه أخبارًا جيدة للمنصة نفسها.



فوفقًا لتقرير نشرته صحيفة فينينشيال تايمز، نقلاً عن مصادر الشركة، قد تضر الفيديوهات القصيرة بأعمال الفيديو الطويلة الأساسية لمنصة بث الفيديو المملوكة لشركة لجوجل.



وفقًا للتقرير، فإن منصة الفيديوهات القصيرة شورتس "تخاطر بتفكيك أعمالها الأساسية"، وأضاف التقرير: "ناقشت الاجتماعات الإستراتيجية الأخيرة لموقع يوتيوب خطر اختفاء مقاطع الفيديو الطويلة، التي تدر المزيد من الإيرادات للشركة، كتنسيق".


ويدعي أيضًا أن فريق يوتيوب يشعر أن "منشئي المحتوى يصنعون عددًا أقل من مقاطع الفيديو الطويلة - مدفوعًا بنقص شهية المستهلك والعمولات من العلامات التجارية التي تفضل المحتوى القصير لوضع المنتج".



وفقا للتقرير فأن YouTube Shorts "مصمم لتكملة جميع التنسيقات الأخرى التي يستخدمها منشئو المحتوى وليس التنافس معها" على النظام الأساسي، مثل الصوت والبث المباشر.


كذلك يتعين على يوتيوب دعم الفيديوهات القصيرة مع اكتسابها شعبية، مثل الاستثمار في منشئي المحتوى وتحفيزهم على إنشاء محتوى حصري.



وفي الوقت نفسه، لا تزال الشركة تستكشف كيفية تحقيق المزيد من إيرادات الإعلانات من فيديوهات شورتس، بعدما انخفضت على أساس سنوي لمدة ثلاثة أرباع متتالية.







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