فتح باب التقدم لتنفيذ برنامج كفاءة الطاقة في فنادق العقبة للشركات المتخصصة
التاريخ
9/4/2023 4:24:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعا صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركات المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، الراغبين باختيارهم في تنفيذ برنامج كفاءة في فنادق العقبة الى التقدم بطلب بهذا الخصوص.
وحدد الصندوق، العاشر من شهر أيلول الحالي آخر موعد لقبول الاستفسارات حول نموذج تقديم الاعتماد، و13 من ذات الشهر آخر موعد لتسليم النماذج معبأة وترفق معها جميع الوثائق المطلوبة.- (بترا)
MENAFN04092023000072011014ID1107002503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.