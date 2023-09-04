دعت كلية الأمير فيصل الفنية الطلاب للانضمام إليها على برنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران.

وجاء في نص الإعلان ما يأتي:



كلية الأمير فيصل الفنية تدعوك إلى الإنضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء للدراسة على برنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران لتكون أحد السواعد الماهرة لسلاح الجو الملكي للعمل على جميع أنواع الطائرات والأنظمة المساندة في سلاح الجو الملكي .

فبادر أخي الطالب لمقابلة لجنة الإنتخاب إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة وحسب الشروط المطلوبة.

سيتم تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي

WWW.RJAF.MIL.JO

علماً بأنه سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات إعتبارا من يوم الخميس الموافق 7/9/2023 ولغاية 17/9/2023.

وسيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط وحسب الموعد الذي يحدد له من قبل لجنة الإنتخاب برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني.

لمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة الصحف اليومية والموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي الأردني

شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ كلية الأمير فيصل الفنية :

1.أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

2.ان يكون من مواليد 1/1/2003 ولغاية 31/12/2005.

3.أن يجتاز الفحص الطبي المقرر والمقابلة الشخصية بنجاح

4.أن لا يقل الطول عن 160سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

5.أن لا يقل معدل الثانوية العامة في جميع الفروع (العلمي، الأدبي، والصناعي) عن 60% وعلى أن لا تقل علامة اللغة الأنجليزية عن 60% وكحد أدنى .

6.أن لا يكون قد خدم بالقوات المسلحة الأردنية او الأجهزة الأمنية.

7.أن يكون أعزب.

8.أن يجتاز فحص اللغة الانجليزية المخصص لذلك.

الوثائق المطلوبة :

1.نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يتم الحصول علية من مكاتب التعبئة والجيش الشعبي .

2.صورة مصدقة عن الهوية الشخصية.

3.كشف علامات الثانوية العامة الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

4.شهادة الميلاد أصلية عدد 2 أو صورة مصدقة عنها.

5.صور شخصية حديثة عدد (4).

6.دفتر العائلة صفحة الوالد اوشهادة وفاة للوالد مثبت عليها مكان ولادة الاب وصورة مصدقة عنها

7.دفتر خدمة العلم مؤجل.

8.قرار التقاعد العسكري لأبناء المتقاعدين العسكريين او صورة عن شهادة التعيين للعاملين .



