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تبرئة ثلاثيني من جناية هتك عرض عشرينية في إربد

9/4/2023 4:22:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برأت محكمة الجنايات الكبرى ثلاثيني من جناية هتك العرض بالعنف والتهديد لعدم قيام الدليل القانوني المقنع في مواجهته، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.
وتتلخص وقائع القضية وحسبما جاء بإسناد النيابة العامة أن المجني عليها وهي سورية الجنسية وعمرها 22 سنة، وأن المتهم يملك محلا تجارياـ وقام بوضع إعلان على الفيس بوك يتضمن أنه بحاجة إلى موظفة، حيث قامت المجنى عليها بالاتصال معه لهذه الغاية والتقيا في مكان معين وركبت معه في مركبته لإيصالها إلى مكان العمل وأثناء حديثها معه عن العمل قام بإغلاق المحل وتهجم عليها وقام بتقبيلها على خدها وفمها وتمزيق جاكيتها وبلوزتها ثم استطاعت الفرار من المحل وقامت بالاتصال مع والدتها وأخبرتها بما حصل معها وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتبين من خلال التقرير الفني الصادر عن وحدة الدعم الفني والمشاريع التابع لإدارة حماية الأسرة والأحداث والمتعلقة بتسجيل الكاميرات الموجودة داخل محل المتهم بأن المتهم مبيت النية للاعتداء عليها وأنه ولهذه الغاية قام بفصل تسجيل الكاميرات عند ذهابه لإحضارها وعند حضورها ودخولها إلى المحل وبعد خروجها قام بتشغيل الكاميرات.
وتجد المحكمة وبعد الركون إلى القواعد أن البينات جاءت قاصرة وعاجزة عن إثبات صحة وقوع الجرم ابتداء من شهادة المجني عليها التي اعترى شهادتها أشكال من التضارب والتناقض الأمر الذي خلخل الثقة بها وأحاطها بالريبة والظن.
ورأت المحكمة في مزاعم المجني عليها مفارقات تجافي المنطق وتتنافى مع العقل والسياق السوي والسليم لمجرى الأمور الاعتيادي.
وعليه، ووفق القرار، وحيث أن "التجريم مقرون بالثبوت والثبوت مرهون بقدرة النيابة العامة على تقديم الأدلة والتي تقطع بوقوع الجرم موضوع الإسناد ونسبته الى المتهم وبخلاف ذلك يصار إلى تبرئة المتهم استنادا إلى نص المادة 147 / 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم وان الدليل إذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال وحيث أن أدلة النيابة العامة جاءت محمولة على الشك والظن وإنها لم تكرس اليقين والقناعة في ضمير المحكمة وحيث جاءت بينات النيابة العامة قاصرة وعاجزة عن الإثبات بالنظر لما أحاط بها من ظنون وشكوك، فإن ذلك يستدعي إعلان براءة المتهم".



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