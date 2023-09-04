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ترمب يعزز هيمنته على سباق الترشح الجمهوري

9/4/2023 4:22:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة ((وول ستريت جورنال))، أنَّ دونالد ترمب وسَّع تقدمه المهيمن على سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، حيث يرى ناخبو الحزب، بأغلبية ساحقة، أنَّ الاتهامات الجنائية الموجهة له في 4 قضايا مختلفة ((لا أساس لها من الصحة))، بينما عدَّ نحو نصفهم أنَّ لوائح الاتهام هي التي تغذي دعمهم للرئيس السابق.
وتضاعف تقريباً تقدم ترمب على منافسه الرئيسي، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، منذ أبريل (نيسان)، إلى 46 نقطة مئوية. ومع تأييد لا يتجاوز 13 في المائة، بالكاد يحافظ ديسانتيس على تقدمه على بقية المنافسين، الذين لم يتمكَّن أي منهم من كسر مستوى الدعم إلى خانة العشرات. وفي سياق السباق الرئاسي بشكل عام، وجد الاستطلاع أنَّ ترمب حصل على دعم 40 في المائة من الناخبين، مقابل 39 في المائة لصالح الرئيس جو بايدن، في إعادة لسيناريو انتخابات 2020، مع تراجع الاهتمام بين الناخبين بمرشحين من حزب ثالث أو مستقلين.
في سياق متصل، تُثير أهلية الرئيس السابق جدلاً في بعض الأوساط الأميركية، وسط تساؤلات عن مصير معركة قانونية ((نائمة)) يمكنها أن تحدد مصير انتخابات 2024. ويسعى بعض مناهضي ترمب لتحدي أهليته بموجب بند ((التمرد)) في التعديل الدستوري الرابع عشر، في خطوة قد تفتح معركة قضائية جديدة أمام المحاكم.-(وكالات)



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