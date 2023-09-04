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روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب القرم وكورسك

9/4/2023 4:22:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت موسكو، اليوم (الاثنين)، أنّها أسقطت مسيّرة أوكرانيّة قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، إضافة إلى مسيّرة ثانية في منطقة كورسك الروسيّة المتاخمة لأوكرانيا. حيث ((دُمّرت مركبتان جوّيتان أوكرانيّتان بلا طيّار، (الأولى) في الجوّ فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم، و(الثانية) فوق أراضي منطقة كورسك، بواسطة أنظمة الدفاع الجوّي))، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسيّة عبر ((تلغرام)).
وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات الطائرات بلا طيّار على الأراضي الروسيّة وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014. وبدأت كييف هجوماً مضاداً في بداية يونيو (حزيران) لاستعادة الأراضي التي احتلّتها روسيا، معلنة مراراً عزمها على استعادة القرم.
وسبق أن أعلنت روسيا أنّها دمّرت في البحر الأسود، ليل الجمعة، السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم الاستراتيجي في مضيق كيرتش والذي كان قد استُهدف سابقا خلال الصيف.
وفي منطقة كورسك، أعلن الحاكم رومان ستاروفويت، الجمعة، أنّ ((طائرتَين بلا طيّار أوكرانيّتَين)) استهدفتا مدينة كورتشاتوف، ما ألحق أضرارا بمبنى إداري وآخَر سكني.-(وكالات)



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