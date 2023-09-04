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ليبيا: الدبيبة يستعد لمواجهة «تمرد» مصراتة

9/4/2023 4:22:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجَّه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة ((الوحدة الوطنية)) الليبية المؤقتة، بإنشاء غرفة أمنية في مصراتة، في خطوة وُصفت بأنَّها تهدف إلى صد ((تمرد)) تشكيلات مسلَّحة بقيادة صلاح بادي، في المدينة الواقعة غرب البلاد، والذي توعّد بإزاحة ((الموجودين في السلطة)) ممن وصفهم بـ((العملاء والخونة))، بسبب لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما. وكان ((المجلس العسكري)) بمصراتة أعلن، مساء السبت، إعادة تفعيل نشاطه مرة ثانية، وبعد ذلك بساعات كلَّف الدبيبة قواته، خلال اجتماع حكومي، بإنشاء غرفة أمنية، ((لغرض توحيد الجهود)) داخل نطاق مصراتة، مشدداً على أهمية ((ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة المعنية)).
قرارات الدبيبة لم تخفف حالة الاحتقان المتصاعدة لدى التشكيلات العسكرية في مصراتة، التي تشهد شوارعها منذ مساء السبت، حشداً ضخماً من أرتال عسكرية، مع تهديد مجموعة من كتائب (المجلس العسكري) بالتحرك ضد الحكومة في طرابلس.
وأصدرت قوة مسلَّحة من كتائب ((المجلس العسكري - مصراتة)) بياناً أعلنت، من خلاله، رفضها ((التدخلات الأجنبية في البلاد)). وأعلن صلاح بادي، المُعاقَب دولياً، وآمر ما يُعرَف بـ((لواء الصمود))، وأحد القياديين بالمجلس، العزم على التدخل ((بالقوة))، ((لإزاحة الموجودين في السلطة))، ممن وصفهم بأنهم ((خونة وعملاء)). وأضاف وسط حشد من المسلَّحين: ((بلادنا يجب أن تكون بأيدٍ أمينة، وليس بأيدٍ عميلة خائنة)).
وكان ما يُعرَف بـ((اتحاد ثوار مصراتة)) أعلن، عقب لقاء ((المنقوش - كوهين))، أنه ((لم يعد يعترف)) بحكومة الدبيبة، ودعا إلى تشكيل حكومة بديلة.-(وكالات)



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