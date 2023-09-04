تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا

تراجع الدولار وسط توقعات بعدم رفع الفائدة في أميركا
التاريخ
9/4/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تراجع الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي تضمنت مؤشرات على التباطؤ، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وصل على الأرجح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.
ووفقا لوكالة شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات 0.048 بالمئة إلى 104.18 لكنه ظل قريبا من ذروة شهرين عند 104.44 التي لامسها في 25 آب الماضي، في حين ارتفع الين 0.06 بالمئة إلى 146.16دولار، فيما صعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.078 دولار، ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2602 دولار مرتفعا 0.11 بالمئة خلال اليوم.
وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6463 دولار قبل اجتماع السياسة الذي سيعقده البنك الاحتياطي الأسترالي غدا الثلاثاء.
-- (بترا)
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