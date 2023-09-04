عودة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض

عودة رائد الفضاء الإماراتي إلى الأرض
التاريخ
9/4/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صباح اليوم الاثنين، إلى الأرض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية امتدت 6 أشهر ليسجل إنجازا إماراتيا كأطول مهمة عربية في الفضاء.
وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن انفصال المركبة الفضائية دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية.
وهبطت المركبة الفضائية في فلوريدا بالقرب من ساحل تامبا، بولاية فلوريدا في خليج المكسيك.
وبعد تسخير رائد الفضاء الإماراتي نفسه لإنجاز أكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء، يعود النيادي إلى الأرض بنتائج علمية مهمة، ضمن مهمة تعد الأولى طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.
-- (بترا)
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