ارتفاع النفط وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك بلس

ارتفاع النفط وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك بلس
التاريخ
9/4/2023 4:22:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بدعم من توقعات إبقاء القيود المفروضة على الإمدادات من قبل المنتجين الرئيسيين فضلا عن تزايد الآمال بتثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لتجنب تباطؤ الاقتصاد.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني ثلاثة سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الأول تسعة سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل.
ويأتي الارتفاع الطفيف في التعاملات الآسيوية بعد انتهاء العقدين الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد تراجعهما في الأسبوعين السابقين.
-- (بترا)
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