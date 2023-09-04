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ارتفاع النفط وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك بلس

9/4/2023 4:22:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بدعم من توقعات إبقاء القيود المفروضة على الإمدادات من قبل المنتجين الرئيسيين فضلا عن تزايد الآمال بتثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة لتجنب تباطؤ الاقتصاد.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني ثلاثة سنتات إلى 88.58 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الأول تسعة سنتات إلى 85.64 دولار للبرميل.
ويأتي الارتفاع الطفيف في التعاملات الآسيوية بعد انتهاء العقدين الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتهما في أكثر من نصف عام، بعد تراجعهما في الأسبوعين السابقين.
-- (بترا)




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