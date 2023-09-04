(MENAFN
) أعرب جو بايدن الرئيس الأميركي يوم الأحد الموافق 3 أيلول, عن احباطه من عدم تواجد نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين المفروض ابرامها في الهند في الأسبوع الحالي، مشدداَ رغم ذلك على أنّه "سيظلّ قادرا على رؤيته".
كما أفاد بايدن للصحافة استجابةَ على سؤال بخصوص عدم تواجد شي في قمة نيودلهي، "أشعر بخيبة أمل، لكنّي سأتمكّن من رؤيته"، بدون أن يدخل في التفاصيل.
كذلك أرجعت بكين وواشنطن في الأشهر العدة السابقة إطلاق النقاش بينهما خلال سلسلة رحلات لبكين قام بها مسؤولون أمريكيون كبار، منهم أنتوني بلينكن, وزير الخارجيّة.
في حين أن العلاقات الثنائيّة استمرت متوتّرة، حيث ما تزال هناك ملفّات تمثل عقبات، وتتشكل في الحروب التجاريّة، والاتساع الصيني في بحر الصين الجنوبي، وموضوع جزيرة تايوان تحوز على حكم ذاتي.
وأفاد مسؤول كبير في الاتّحاد الأوروبّي يوم الخميس بأن شي لن يحضر قمة مجموعة العشرين وبأن رئيس الوزراء لي تشيانغ سوف يمثله. وأبرم شي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مؤتمراَ نادرا وجها لوجه في قمة البريكس في جنوب إفريقيا في آب، الا أن التوتّرات ما تزال قوية بين العملاقين الآسيويين.
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