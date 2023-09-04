إطلاق Emkoo وgs3 Emzoom في المملكة العربية السعودية رسميًا

إطلاق Emkoo وgs3 Emzoom في المملكة العربية السعودية رسميًا
التاريخ
9/4/2023 4:17:57 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعمل شركة GAC MOTOR بكامل طاقتها في الشرق الأوسط، وتوسِّع مجموعة منتجاتها بسرعة في المنطقة من خلال الإصدار المزدوج للطرازين الحائزين على الجوائز في المملكة العربية السعودية.
في 16 أغسطس وفي فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض تحديدًا، أقيم حفل تمت الدعوة إليه بمناسبة إطلاق الطرازين EMKOO وGS3 EMZOOM في المملكة العربية السعودية. وقد ألقى Zeng Hebin، المدير العام لشركة GAC International، كلمة في الحدث. أما Wu Jian، رئيس معهد أبحاث GAC، وZhang Fan، نائب رئيس معهد أبحاث GAC، فقد قدما المنتجات إلى الجمهور وأكدا على أن مجموعة GAC Group ستواصل التزامها بتوفير تجربة السفر الأفضل والأكثر ذكاءً للعملاء في كل أنحاء العالم، وخاصةً في المملكة العربية السعودية، مستهلةً ذلك بتجربة التنقل المستقبلية التي تُستخدم فيها أحدث التقنيات.
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تم منح مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة عبر الإنترنت ومنشئي المحتوى معاينة عن كثب لهذين الإصدارين الإقليميين الجديدين، بالإضافة إلى شرح مُفصِّل لإستراتيجية العلامة التجارية الجديدة لشركة GAC MOTOR وأحدث الاتجاهات في الصناعة.
وكانت النتيجة إثارة ضجة كبيرة حول قوة العلامة التجارية المتنامية بسرعة لشركة GAC MOTOR والسيارات المتطورة المتاحة للشراء الآن في المملكة العربية السعودية.
تصميم مذهل، وتقنيات متطورة
تشمل الطرازات الجديدة المتاحة الآن للمشترين السعوديين سيارة EMKOO الأنيقة ذات الخمسة مقاعد ، والتي صُنفت باعتبارها "سيارة رياضية متعددة الاستعمالات (SUV) من الجيل التالي" والتي نالت جائزتي "أفضل هيكل" و"أفضل تصنيع" من مركز أبحاث تكنولوجيا السيارات الصيني.
وقد لقت EMKOO الإشادة بسبب "مظهرها الجريء وورقة مواصفاتها الكبيرة ومجموعة التقنيات الذكية الوفيرة" التي تجذب السائقين الشباب الذين يتطلعون إلى أحدث النواحي الجمالية.
أما سيارة GS3 EMZOOM الرحبة واللافتة للنظر ، وهي سيارة أخرى ذات 5 مقاعد، فقد جذبت انتباه المشترين في كل أنحاء العالم بتصميمها الخارجي الهندسي، ومحركها القوي، وطابعها الرياضي الجمالي، إلى جانب أحدث التقنيات التي توفر قيادة فائقة السهولة.
GAC International: نهاية قوية لعام 2023
يمثل هذا الإصدار من الجيل الجديد للسيارات فصلًا جديدًا مهمًا في القصة العالمية لشركة GAC MOTOR، حيث تحقق النجاح تلو الآخر على الساحة الدولية. واعتبارًا من هذا العام، تم إدراج GAC GROUP في قائمة Fortune Global 500 لمدة 11 عامًا متتالية، لتحل في المرتبة 165 في عام 2023.
مع اعتلاء GAC Group للمراتب، يبدو أن GAC MOTOR مستعدة لمواصلة إحداث موجات على الصعيد الدولي تتمحور حول بيان المهمة الأساسية للالتزام الراسخ بالتميز والتصاميم الأكثر جرأة والتكنولوجيا الرائدة في العالم بشكل متزايد.
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