إطلاق Emkoo وgs3 Emzoom في المملكة العربية السعودية رسميًا

في 16 أغسطس وفي فندق كراون بلازا آر دي سي الرياض تحديدًا، أقيم حفل تمت الدعوة إليه بمناسبة إطلاق الطرازين EMKOO وGS3 EMZOOM في المملكة العربية السعودية. وقد ألقى Zeng Hebin، المدير العام لشركة GAC International، كلمة في الحدث. أما Wu Jian، رئيس معهد أبحاث GAC، وZhang Fan، نائب رئيس معهد أبحاث GAC، فقد قدما المنتجات إلى الجمهور وأكدا على أن مجموعة GAC Group ستواصل التزامها بتوفير تجربة السفر الأفضل والأكثر ذكاءً للعملاء في كل أنحاء العالم، وخاصةً في المملكة العربية السعودية، مستهلةً ذلك بتجربة التنقل المستقبلية التي تُستخدم فيها أحدث التقنيات.

الفيديو:

تم منح مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام والشخصيات المؤثرة عبر الإنترنت ومنشئي المحتوى معاينة عن كثب لهذين الإصدارين الإقليميين الجديدين، بالإضافة إلى شرح مُفصِّل لإستراتيجية العلامة التجارية الجديدة لشركة GAC MOTOR وأحدث الاتجاهات في الصناعة.

وكانت النتيجة إثارة ضجة كبيرة حول قوة العلامة التجارية المتنامية بسرعة لشركة GAC MOTOR والسيارات المتطورة المتاحة للشراء الآن في المملكة العربية السعودية.

تصميم مذهل، وتقنيات متطورة

تشمل الطرازات الجديدة المتاحة الآن للمشترين السعوديين سيارة EMKOO الأنيقة ذات الخمسة مقاعد ، والتي صُنفت باعتبارها "سيارة رياضية متعددة الاستعمالات (SUV) من الجيل التالي" والتي نالت جائزتي "أفضل هيكل" و"أفضل تصنيع" من مركز أبحاث تكنولوجيا السيارات الصيني.

وقد لقت EMKOO الإشادة بسبب "مظهرها الجريء وورقة مواصفاتها الكبيرة ومجموعة التقنيات الذكية الوفيرة" التي تجذب السائقين الشباب الذين يتطلعون إلى أحدث النواحي الجمالية.

أما سيارة GS3 EMZOOM الرحبة واللافتة للنظر ، وهي سيارة أخرى ذات 5 مقاعد، فقد جذبت انتباه المشترين في كل أنحاء العالم بتصميمها الخارجي الهندسي، ومحركها القوي، وطابعها الرياضي الجمالي، إلى جانب أحدث التقنيات التي توفر قيادة فائقة السهولة.

GAC International: ‏ نهاية قوية لعام 2023

يمثل هذا الإصدار من الجيل الجديد للسيارات فصلًا جديدًا مهمًا في القصة العالمية لشركة GAC MOTOR، حيث تحقق النجاح تلو الآخر على الساحة الدولية. واعتبارًا من هذا العام، تم إدراج GAC GROUP في قائمة Fortune Global 500 لمدة 11 عامًا متتالية، لتحل في المرتبة 165 في عام 2023.

مع اعتلاء GAC Group للمراتب، يبدو أن GAC MOTOR مستعدة لمواصلة إحداث موجات على الصعيد الدولي تتمحور حول بيان المهمة الأساسية للالتزام الراسخ بالتميز والتصاميم الأكثر جرأة والتكنولوجيا الرائدة في العالم بشكل متزايد.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.