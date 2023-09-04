نجوم العلوم من مؤسسة قطر ينطلق في الموسم 15

سبعة مبتكرون سيتنافسون على لقب أفضل مبتكر في العالم العربي في الموسم الجديد من برنامج "نجوم العلوم"، الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر 2023. ومع بلوغه الموسم الخامس عشر هذا العام، قطع البرنامج التلفزيوني شوطًا طويلاً في تعزيز الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العالم العربي، وأسهم في تعزيز طموح جيلٍ جديدٍ من العلماء والمتخصصين في ريادة الأعمال.

يواصل برنامج "نجوم العلوم" نجاحاته من قلب واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو في مؤسسة قطر، مؤكداً مساعي المؤسسة ودورها الريادي في تحفيز التقدم الاجتماعي والتغيير الإيجابي في العالم العربي.

وبالعودة الى مسيرة "نجوم العلوم" التي امتدت على مدار 15عامًا، أعرب يوسف الصالحي، المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قائلاً: "نحن فخورون بدورنا في كتابة التاريخ مع برنامج نجوم العلوم؛ وتعتبر استضافتنا للبرنامج خير شاهدٍ على التزامنا بالنهوض بالعلوم والتكنولوجيا، وقيادة المنطقة نحو بناء مستقبل مستدام ومزدهر." وأضاف: "لم يقتصر تأثير البرنامج التلفزيوني على المجال الإعلامي اقليميًّا فحسب - بل أسهم سجلّه الحافل في تمكين رواد الأعمال الموهوبين من انشاء قيمة اقتصادية، وتعزيز شبكة الاتصالات داخل الأوساط الأكاديمية، والصناعية، والجهات الحكومية، وهو أمر بالغ الأهمية في دعم الأجيال القادمة من المبتكرين العرب.

يستقبل الموسم 15 عضواً جديداً في لجنة التحكيم، وهي الدكتورة سارة بوحميد، طبيبة التوليد والأمراض النسائية في سدرة للطب، المتخصص في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال بدولة قطر. وقد عبّرت الدكتورة بوحميد عن سعادتها بأن تكون جزءًا من الموسم الجديد لنجوم العلوم قائلةً: "لقد حرصتُ دائمًا على متابعة البرنامج طيلة هذه السنوات وأفتخر بكوني عضو في لجنة تحكيم البرنامج لهذا الموسم. وأكثر ما أثار إعجابي هو الدور الذي لعبه نجوم العلوم في دعم المبتكرين الشباب العرب وفي إنشاء بيئة إبتكار للتقنيات الحديثة والخبرات، وبالتالي لدي إيمان بانّ إنجازات الغد ستكون بأيادٍ عربيةٍ."

لطالما كان مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ينقصه التمثيل المتوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الاطار حرص برنامج "نجوم العلوم" على ضرورة منح فرصٍ متساويةٍ للمرأة؛ ولعل أبلغ مثالٍ عن ذلك هو تتويج سمية السيابي، المبتكرة العمانية والأم لثلاثة أطفال، كأول امرأة فائزة ببرنامج "نجوم العلوم"؛ وهي خير مثالٍ على امتلاك المرأة العربية للموهبة والقدرات العلمية الهائلة. وقد شاركت سمية في الموسم 14، وابتكرت جهازًا عائمًا لمعالجة المواد البلاستيكية الدقيقة والتخلّص منها، وهي مادةّ تسبب التلوث في المحيطات والبحار.

وكان برنامج "نجوم العلوم" قد انطلق عام 2009، وبُثّ على 17 قناة تلفزيونية في العالم العربي. وفي عام 2013 أصبح متاحًا عبر الإنترنت، وحقق أكثر من 24 مليون مشاهدة في آخر موسم. فمن خلال مجموعة الخريجين التي تتضمّن 161 عضوًا، من 18 دولة عربية، برهن المبتكرون في برنامج "نجوم العلوم" عن دوافعهم لابتكار أساليب أسهمت في إيجاد حلول ملموسة للقضايا المستعجلة التي يواجهها عالمنا، سواءً تعلّق الأمر بالأمن الغذائي، أو حماية البيئة، أو الرعاية الصحية، أو الحياة الحيوانية، أو حتى التراث. وفي هذا السياق، يشهد البرنامج على العديد من قصص النجاح بالإضافة إلى إختراعات قد أُنجزت، وانتشرت في الأسواق ذات الصلة.

نذكر على سبيل المثال وضّاح ملاعب، الفائز بالموسم 12 من برنامج نجوم العلوم، وهو مهندس طب حيوي لبناني الجنسية، اندرج اسمه ضمن المرشحين لقائمة "فوربس تحت 30"؛ فمن خلال تقنية الرقاقات الحيوية المتنامية – التنمية المخبرية للخلايا الحيوية- يسعى وضّاح الى استبدال الاختبارات الحيوانية تماماً. وبعد تقديم براءات الاختراع لابتكاره في 12 دولة، انطلق وضّاح في الترويج لمنتجه وبيع خدمات الاختبار المعملي من أجل إعداد التجارب السريرية.

في حين يواصل الطبيب الكويتي الدكتور أحمد نبيل، الذي بلغ نهائي الموسم التاسع وهو ضيف لجنة التحكيم في برنامج "نجوم العلوم"، تطوير ابتكاره "كلينس" (Klens)، مؤشر افتراضي لمنظار جراحي ينظف تلقائياً، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الجهاز الطبي المبتكرعلى وشك الاستخدام الواسع النطاق في قطاعات الرعاية الصحية.

ومن أبطال قصص النجاح أيضًا، عبد الرحمن صالح خميس، واحدٍ من المتأهّلين الى نهائي الموسم 11 من برنامج "نجوم العلوم"، والذي ابتكر سجادة صلاة تعليمية ذكية، تُعرف أيضًا باسم "سجدة"، حيث يسعى عبد الرحمن من خلال اختراعه، إلى مساعدة الشباب الذين اعتنقوا الدين الإسلامي حديثًا، على كيفية أداء صلواتهم اليومية. وقد حصل المبتكر االقطري مؤخرًا، على ميدالية ذهبية ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للاختراعات في نسخته الثماني والأربعين وإيتكس (ITEX) بدولة ماليزيا.

سيُبثّ برنامج "نجوم العلوم" كل يومي جمعة وسبت، ابتداءً من يوم 8 سبتمبر 2023، ويستمرّ حتى 20 أكتوبر 2023 على 5قنوات عربية في المنطقة وعبر الإنترنت.

يرجى زيارة دليل البثّ للقنوات والتوقيت على: نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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