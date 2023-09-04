في خطوة هامة سعيًا لتحقيق الاستدامة البيئية، عمدت دائرة الطاقة في أبوظبي إلى تكليف شركة "جي 42" في عام 2021 بمهمة فائقة الأهمية تتمثل في إنشاء مختبر حديث مخصص لفحص مياه الصرف الصحي في جميع أنحاء أبوظبي. تهدف هذه المبادرة إلى حماية الموارد المائية في المنطقة، واكتشاف المواد الملوثة، والحرص على صحة المجتمع. وبهدف بلوغ هدفها ضمن الجدول الزمني الطموح والتطلعي، تعاونت "ج 42" مع شركة "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية – "جي إس سي") لتنفيذ هذا المشروع الريادي.

ترافق الإعلان مع تحديد مهلة محددة صارمة لتسليم المشروع، حيث اشترطت الاتفاقية أن يبصر المختبر النور في غضون عام واحد. وبهدف تلبية هذا الشرط الاستثنائي، استفادت "جي 42" من خبرة الشركات الثلاث الرائدة: "جي إس سي" و"ووترز" و"بيركن إلمر". بفضل جهودها المشتركة، اضطلعت الشركات بدور محوري في تنفيذ عملية إثبات المفهوم، والتي تشكّل خطوة هامة لمشروع بهذا الحجم والدقة.

وقد شكّل مخطط سير العمل المتكامل لتحليل مياه الصرف الصحي، الذي تم إعداده بدقة من قبل "جي إس سي" و"ووترز" و"بيركن إلمر"، ركيزة أساسية في نجاح المبادرة. في هذا الإطار، تم تسخير مجموعة من التقنيات المتقدمة، بما فيها نظام استشراب السائل المقرون بقياس الطيف الكتلي، ونظام استشراب السائل رباعي الأقطاب المرتبط بمطياف وقت الرحلة، ونظام استشراب الغاز للضغط الجوي المقرون بقياس الطيف الكتلي، ونظام استشراب الغاز للضغط الجوي رباعي الأقطاب المرتبط بمطياف وقت الرحلة من "ووترز".

سمح استخدام هذه الأدوات الحديثة بتقييم المعايير الهامة مثل المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية، ومبيدات الآفات، والعقاقير المخدرة، والهرمونات، والمعادن الثقيلة. وقد تمكنت هذه الأدوات، المدعومة بتقنيات حاصلة على براءة اختراع، من إعطاء نتائج ذات دقة وحساسية منقطعة النظير، ما من شأنه أن يعزّز قدرة المختبر على تقديم نتائج موثوقة.

هذا وقد اضطلعت فرق المبيعات والخدمات والخدمات اللوجستية في "جي إس سي" بدور أساسي في تسريع إنجاز المشروع. إذ ساهمت مساعيهم المتفانية في تسليم الأدوات المتطورة وتركيبها في الوقت المناسب، ما سمح بإنجاز مشروع المختبر قبل المهلة المحددة. هذا وإن دلّ على شي، يدلّ على مدى التزام أعضاء الفريق وعمق خبراتهم.

في مطلع العام 2023، حققت الشراكة بين "جي 42" و"جي إس سي" و"ووترز" و"بيركن إلمر" النجاح المرجو عقب إنجاز المختبر وتسليمه. منذ ذلك الحين، يعمل المرفق بسلاسة، ويشكّل دليلاً استثنائياً على التكامل الرائع بين الابتكار والتعاون والوعي البيئي.

يؤكد إنشاء هذا المختبر المتقدم لفحص مياه الصرف الصحي التزام أبوظبي الراسخ بتحقيق مستقبل مستدام. من خلال تسخير التكنولوجيا المتطورة والاعتماد على روح التعاون، تمكّنت "جي 42" وشركاؤها من تمهيد الطريق لإدارة المياه بكفاءة والحد من التلوث. ومع استمرار هذه المبادرة في إثبات قدرتها على إحداث تغييرات جذرية في طريقة سير الأمور، فإنها تشكّل منارة لإلهام مختلف المناطق التي تواجه تحديات بيئية مماثلة حول العالم.