ماسك يسخر من التعليم الجامعي ويدعو للتعلم من الإنترنت

ماسك يسخر من التعليم الجامعي ويدعو للتعلم من الإنترنت
التاريخ
9/4/2023 4:15:46 AM
(MENAFN- Al Watan) سخر الملياردير ورائد الأعمال الأعمال إيلون ماسك من اعتماد الكثيرين على التعليم الجامعي كوسيلة للحصول على فرص عمل، داعيا إلى التوجه إلى الإنترنت للحصول على المعرفة المجانية الحقيقية.
وذكر ماسك، في منشور ساخر بالصور في منصة "X"، أن بعض الأشخاص يذهبون إلى الكلية ويتخرجون دون أن يعرفوا ماذا درسوا.
كما أشاد ماسك بقوة الإنترنت كمصدر للتعلم والتطوير الشخصي، حيث قال إن الإنترنت يعد "كلية مجانية" للجميع، حيث يمكن للأفراد الحصول على معرفة ومهارات جديدة دون الحاجة إلى الالتحاق بجامعة تقليدية.
وأوضح أنه بإمكان أي شخص تطوير مهاراته واكتساب معرفة جديدة من خلال الانتفاع بالعديد من الموارد المجانية المتاحة على الإنترنت.
كما أشارلأمثلة عديدة على ذلك، حيث أشاد بموقع "ستاك أوفرفلو" كمصدر ممتاز للمعلومات والمساعدة في مجال علوم الحاسوب.
و تحدث عن وجود دروس ودورات تعليمية مجانية عبر الإنترنت حول البرمجة والمهارات التقنية الأخرى، بالإضافة إلى المبادرات المجانية المقدمة من جامعات معروفة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
بيد أن ماسك اعترف بأن بعض المجالات قد تتطلب التعليم الجامعي التقليدي، مثل هندسة البناء، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يتحقق يوما تحقيق تعليم مجاني وشامل للجميع.
وشدد على أن الإنترنت يمكن أن يكون مصدرا فعالا ورخيصا للتعلم، داعيا الأفراد إلى استغلال هذه الموارد المجانية لتطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.
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