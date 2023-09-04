Tuesday, 05 September 2023 02:36 GMT

ماسك يسخر من التعليم الجامعي ويدعو للتعلم من الإنترنت

9/4/2023 4:15:46 AM
(MENAFN- Al Watan) سخر الملياردير ورائد الأعمال الأعمال إيلون ماسك من اعتماد الكثيرين على التعليم الجامعي كوسيلة للحصول على فرص عمل، داعيا إلى التوجه إلى الإنترنت للحصول على المعرفة المجانية الحقيقية.
وذكر ماسك، في منشور ساخر بالصور في منصة "X"، أن بعض الأشخاص يذهبون إلى الكلية ويتخرجون دون أن يعرفوا ماذا درسوا.


كما أشاد ماسك بقوة الإنترنت كمصدر للتعلم والتطوير الشخصي، حيث قال إن الإنترنت يعد "كلية مجانية" للجميع، حيث يمكن للأفراد الحصول على معرفة ومهارات جديدة دون الحاجة إلى الالتحاق بجامعة تقليدية.
وأوضح أنه بإمكان أي شخص تطوير مهاراته واكتساب معرفة جديدة من خلال الانتفاع بالعديد من الموارد المجانية المتاحة على الإنترنت.
كما أشارلأمثلة عديدة على ذلك، حيث أشاد بموقع "ستاك أوفرفلو" كمصدر ممتاز للمعلومات والمساعدة في مجال علوم الحاسوب.
و تحدث عن وجود دروس ودورات تعليمية مجانية عبر الإنترنت حول البرمجة والمهارات التقنية الأخرى، بالإضافة إلى المبادرات المجانية المقدمة من جامعات معروفة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).
بيد أن ماسك اعترف بأن بعض المجالات قد تتطلب التعليم الجامعي التقليدي، مثل هندسة البناء، إلا أنه أعرب عن أمله في أن يتحقق يوما تحقيق تعليم مجاني وشامل للجميع.
وشدد على أن الإنترنت يمكن أن يكون مصدرا فعالا ورخيصا للتعلم، داعيا الأفراد إلى استغلال هذه الموارد المجانية لتطوير مهاراتهم وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

MENAFN04092023000089011017ID1107002440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث