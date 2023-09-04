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انطلاق مؤتمر استدامة الصناعة البحرية اليوم بجدة

9/4/2023 4:15:45 AM
(MENAFN- Al Watan) انطلق اليوم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2023، في محافظة جدة، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وذلك بهدف تعزيز مستهدفات الاستدامة في القطاع البحري على المستويين المحلي والعالمي.
ويُقام المؤتمر على مدى ثلاثة أيام يتخلله عددٌ من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية، واستلهام أبرز الممارسات العالمية والمتطورة.
ويستضيف عدداً من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي "الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر".
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من خمسين خبيرًا عالميًا، بالإضافة لأكثر من 2000 مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم ، ليشكّل منصةً معرفية وتواصلية ترسم ملامح مستقبل الاستدامة في الصناعة البحرية العالمية، وتبني آفاقاً جديدة من الفرص الاستثمارية والتشاركية والتعاونية على مستوى العالم نحو مستهدفاتٍ تتواءم مع تطلعات نمو وتطوّر القطاع البحري وتواجه تحدياته البيئية والتعليمية والتقنية.
ويأتي مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بمعرضٍ مصاحب يستعرض أبرز وأهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة مثريةٍ من عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.

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