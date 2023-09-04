استثمارات الإمارات فى قطاع الفضاء تتخطى حاجز الـ22 مليار درهم
التاريخ
9/4/2023 4:15:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تخطت قيمة استثمارات دولة الإمارات في قطاع الفضاء حاجز الـ22 مليار درهم، ممثلة في أنظمة الاتصالات الفضائية واستكشاف الأرض والفضاء وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني والاتصالات الفضائية المتنقلة وغيرها.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام”، اليوم الاثنين، أن الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها فى في العلوم والتقنيات العالية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث ارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40% خلال العام ذاته.
ولفتت إلى أن اقتصاد الفضاء الإماراتي يضم 10 قطاعات منها تعدين الفضاء، والمحطات الفضائية، وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء، والمستوطنات والسياحة الفضائية، وتصنيع وأكاديميات الفضاء، كما ومن المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040 مما يمثل“قفزة عملاقة” في اقتصاد الفضاء الجديد.
وأضافت أن الإمارات أعلنت العام الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، بقيمة 3 مليارات درهم يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة، لتمويل المشاريع وتنمية القطاع بمشاركة القطاع الخاص، كما أطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة“مصدر” لإقامة منظومة أعمال متكاملة، لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما القادمة.
ويشهد اقتصاد الفضاء الإماراتي آفاق نمو واعدة حيث تعمل 57 شركة وكيانا فضائيا حاليا في الدولة، فيما بلغ حجم دعم القطاعين العام والخاص لبرنامج الفضاء الإماراتي أكثر من 5.4 مليار دولار في حين تخطت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حاجز الـ 3 مليارات درهم حيث تعتبر صناعة الفضاء واحدة من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات وركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.
أ ش أ
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