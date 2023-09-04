وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام”، اليوم الاثنين، أن الإمارات تواصل تعزيز استثماراتها فى في العلوم والتقنيات العالية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث ارتفع حجم الإنفاق التجاري على اقتصاد الفضاء في الإمارات إلى 10.9 مليار درهم خلال 7 سنوات بنهاية عام 2020، فيما نمت الاتفاقيات التعاقدية للخدمات والتطبيقات الفضائية بنسبة 40% خلال العام ذاته.

ولفتت إلى أن اقتصاد الفضاء الإماراتي يضم 10 قطاعات منها تعدين الفضاء، والمحطات الفضائية، وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء، والمستوطنات والسياحة الفضائية، وتصنيع وأكاديميات الفضاء، كما ومن المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040 مما يمثل“قفزة عملاقة” في اقتصاد الفضاء الجديد.

وأضافت أن الإمارات أعلنت العام الماضي عن تأسيس صندوق استراتيجي متخصص لدعم قطاع الفضاء في الدولة، بقيمة 3 مليارات درهم يعمل على توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، وبما يتواءم مع توجه الدولة نحو إيجاد حلول بديلة ومبتكرة، لتمويل المشاريع وتنمية القطاع بمشاركة القطاع الخاص، كما أطلقت الإمارات خلال العام الماضي أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة“مصدر” لإقامة منظومة أعمال متكاملة، لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاما القادمة.

ويشهد اقتصاد الفضاء الإماراتي آفاق نمو واعدة حيث تعمل 57 شركة وكيانا فضائيا حاليا في الدولة، فيما بلغ حجم دعم القطاعين العام والخاص لبرنامج الفضاء الإماراتي أكثر من 5.4 مليار دولار في حين تخطت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حاجز الـ 3 مليارات درهم حيث تعتبر صناعة الفضاء واحدة من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات وركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.

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