وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة ((أليانز)) في تغريدة على منصة إكس -تويتر سابقاً- ((على الرغم من أن شهر أغسطس آب كان شهراً صعباً، لا يزال أداء بعض مؤشرات الأسهم يظهر تحقيق مكاسب استثمارية قوية خلال عام 2023))، معقباً ((وإن كانت هذه المكاسب يختلف مقدارها من مؤشر لآخر)).

وأضاف العريان أن الرابح الأكبر حتى الآن هو عملة البتكوين المشفرة التي ارتفعت على أساس سنوي بنحو 57.08%، بينما كان أكبر الرابحين بين مؤشرات الأسهم هو مؤشر ناسداك الأميركي الذي ارتفع بنسبة 34.09% على أساس سنوي.

وأوضح العريان أنه من بين المؤشرات المختارة كان مؤشر فوتسي 100 البريطاني هو الوحيد الذي سجل خسائر على أساس سنوي بنسبة -0.17%.

وبالنسبة لباقي المؤشرات الأميركية ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنحو 17.40% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 4.75 على أساس سنوي.

وبخصوص مؤشرات الأسهم الآسيوية أوضح العريان أن مؤشر نيكاي 225 الياباني قد شهد ارتفاعاً بنسبة 25% على أساس سنوي، بينما شهد مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً قدره 0.99% على أساس سنوي.

وانتقل الخبير الاقتصادي للحديث عن بعض السلع الرئيسية قائلاً إن الذهب شهد ارتفاعاً قدره 7.65% على أساس سنوي، بينما شهد النفط ارتفاعاً قدره 4.20% على أساس سنوي.

رويترز