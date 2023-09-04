محمد العريان: أداء بعض مؤشرات الأسهم يظهر تحقيق مكاسب قوية في 2023
التاريخ
9/4/2023 4:15:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
سلّط الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان أمس الأحد الضوء على حالة الزخم التي تشهدها بعض مؤشرات الأسهم حول العالم في الآونة الأخيرة.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة ((أليانز)) في تغريدة على منصة إكس -تويتر سابقاً- ((على الرغم من أن شهر أغسطس آب كان شهراً صعباً، لا يزال أداء بعض مؤشرات الأسهم يظهر تحقيق مكاسب استثمارية قوية خلال عام 2023))، معقباً ((وإن كانت هذه المكاسب يختلف مقدارها من مؤشر لآخر)).
وأضاف العريان أن الرابح الأكبر حتى الآن هو عملة البتكوين المشفرة التي ارتفعت على أساس سنوي بنحو 57.08%، بينما كان أكبر الرابحين بين مؤشرات الأسهم هو مؤشر ناسداك الأميركي الذي ارتفع بنسبة 34.09% على أساس سنوي.
وأوضح العريان أنه من بين المؤشرات المختارة كان مؤشر فوتسي 100 البريطاني هو الوحيد الذي سجل خسائر على أساس سنوي بنسبة -0.17%.
وبالنسبة لباقي المؤشرات الأميركية ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنحو 17.40% على أساس سنوي، فيما ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 4.75 على أساس سنوي.
وبخصوص مؤشرات الأسهم الآسيوية أوضح العريان أن مؤشر نيكاي 225 الياباني قد شهد ارتفاعاً بنسبة 25% على أساس سنوي، بينما شهد مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعاً قدره 0.99% على أساس سنوي.
وانتقل الخبير الاقتصادي للحديث عن بعض السلع الرئيسية قائلاً إن الذهب شهد ارتفاعاً قدره 7.65% على أساس سنوي، بينما شهد النفط ارتفاعاً قدره 4.20% على أساس سنوي.
رويترز
MENAFN04092023000202011048ID1107002436
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