صندوق النقد يختتم مراجعاته مع جامايكا للحصول على قروض بنحو 866 مليون دولار
التاريخ
9/4/2023 4:15:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعات الأولى مع حكومة جامايكا في خطوة قد تتوج بالحصول على نحو 866 مليون دولار من مرافق الصندوق وبرامجه.
وذكر بيان صندوق النقد، أن جامايكا واصلت إحراز تقدم في تعزيز الإصلاحات المستهدفة في الجوانب المالية ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، ومناخ الاستثمار.
وشدد الصندوق على خطوات الحكومة في إصلاح هيكل الأجور العامة للقضاء على التشوهات في جدول المرتبات والاحتفاظ بالعمال المهرة، وإدخال تحسينات على إطار السياسة المالية.
واعتبر أن الإصلاحات الموجهة نحو مكافحة تغير المناخ وحوافز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظام المالي الأخضر يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتحفز التمويل الخاص بالمناخ.
أ ش أ
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