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صندوق النقد يختتم مراجعاته مع جامايكا للحصول على قروض بنحو 866 مليون دولار

9/4/2023 4:15:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعات الأولى مع حكومة جامايكا في خطوة قد تتوج بالحصول على نحو 866 مليون دولار من مرافق الصندوق وبرامجه.

وذكر بيان صندوق النقد، أن جامايكا واصلت إحراز تقدم في تعزيز الإصلاحات المستهدفة في الجوانب المالية ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، ومناخ الاستثمار.

وشدد الصندوق على خطوات الحكومة في إصلاح هيكل الأجور العامة للقضاء على التشوهات في جدول المرتبات والاحتفاظ بالعمال المهرة، وإدخال تحسينات على إطار السياسة المالية.

واعتبر أن الإصلاحات الموجهة نحو مكافحة تغير المناخ وحوافز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظام المالي الأخضر يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتحفز التمويل الخاص بالمناخ.

أ ش أ

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