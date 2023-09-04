وذكر بيان صندوق النقد، أن جامايكا واصلت إحراز تقدم في تعزيز الإصلاحات المستهدفة في الجوانب المالية ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، ومناخ الاستثمار.

وشدد الصندوق على خطوات الحكومة في إصلاح هيكل الأجور العامة للقضاء على التشوهات في جدول المرتبات والاحتفاظ بالعمال المهرة، وإدخال تحسينات على إطار السياسة المالية.

واعتبر أن الإصلاحات الموجهة نحو مكافحة تغير المناخ وحوافز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظام المالي الأخضر يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين وتحفز التمويل الخاص بالمناخ.

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