التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات ويرتفع إلى 58.9% في أغسطس

التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات ويرتفع إلى 58.9% في أغسطس
التاريخ
9/4/2023 4:15:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع التضخم في تركيا متجاوزاً توقعات المحللين خلال شهر أغسطس. صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 58.9% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغة 55.9%.
كان التخضم في تركيا خلال شهر يوليو قد بلغ 47.83% في يوليو.
اقتصاد الشرق
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