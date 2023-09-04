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التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات ويرتفع إلى 58.9% في أغسطس

9/4/2023 4:15:36 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع التضخم في تركيا متجاوزاً توقعات المحللين خلال شهر أغسطس. صعد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 58.9% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات المحللين البالغة 55.9%.

كان التخضم في تركيا خلال شهر يوليو قد بلغ 47.83% في يوليو.

اقتصاد الشرق

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