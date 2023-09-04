تركيا تقلّص عجزها التجاري في أغسطس مع انخفاض الواردات

تركيا تقلّص عجزها التجاري في أغسطس مع انخفاض الواردات
التاريخ
9/4/2023 4:15:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
انخفض العجز التجاري التركي في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 21.2%، إلى 8.8 مليار دولار، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
وصعدت الصادرات التركية 1.6% في أغسطس إلى 21.6 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.3% إلى 30.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة التركية.
اقتصاد الشرق
MENAFN04092023000202011048ID1107002433
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.