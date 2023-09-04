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تركيا تقلّص عجزها التجاري في أغسطس مع انخفاض الواردات

9/4/2023 4:15:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews) انخفض العجز التجاري التركي في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 21.2%، إلى 8.8 مليار دولار، وفقاً لـ”بلومبرغ”.

وصعدت الصادرات التركية 1.6% في أغسطس إلى 21.6 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 6.3% إلى 30.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التجارة التركية.

اقتصاد الشرق

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