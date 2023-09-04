30 سبتمبر.. عمومية“أموك” تبحث توزيعات الأرباح

وستناقش العمومية العادية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، وكذلك حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة.

واقترحت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 60 قرشًا للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 13.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 1.37 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.22 مليار جنيه خلال نفس العام المالي السابق.

وكان وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، على توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل الشركة إلى (ZERO FLARE).

ويعني هذا التحول إلى وقف الحرق الروتيني للغاز في الشعلات.

وأوضحت الشركة، أن التحويل سيتم من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 86% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 1.42 مليار جنيه، مقابل ربح 762 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 17.73 مليار جنيه، مقابل إيرادات 12.26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت ارتفعت أرباح شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية“أموك” بنسبة 146% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 407.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول لتصل 10.7 مليار جنيه، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى نجاحها في توفير منتجات تتوائم مع أفضل الأسعار ومتطلبات السوقين المحلي والعالمي، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، والتأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف، مع دعم الهيئة العامة للبترول.

وكانت قررت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية“أموك”، عدم تجديد قيد أسهمها في بورصة لندن.

وأوضحت الشركة أنه ستنتهي مدة قيد شهادات إيداع الشركة في بورصة لندن يوم 31 ديسمبر الماضي.

وأرجعت الشركة قرارها إلى انتهاج الشركة لسياسة ترشيد النفقات إذ أن مصاريف قيد الشركة في بورصة لندن 18 ألف جنيه استرليني سنويًا، مع حتمية ترشيد إنفاق العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أية شهادة متداولة ببورصة لندن.

وأوضحت الشركة أنه تم قيد الشركة ببورصة لندن يوم 18 أكتوبر 2018 ولم يتم عرض سوى 50 ألف شهادة تمثل 500 ألف سهم من أسهم شركة الأهلي كابيتال وهو ما يعادل 0.387% من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أنه لم يتم التداول على هذه الشهادات حتى سبتمبر 2021، تاريخ سحب شركة الأهلي كابيتال شهاداتها من بورصة لندن وإيداع الأسهم مرة ثانية بالبورصة المصرية.