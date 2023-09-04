من المقرر أن يلتقي أردوغان بوتين في منتجع سوتشي الروسي، على أمل التوصل إلى إطار جديد للمفاوضات يمكن أن يقدّمه إلى زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في الهند في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. لكن الهجمات التي شنتها طائرات روسية بدون طيار على منشآت الموانئ الأوكرانية عشية الاجتماع، تقلل من أهمية النتائج المتوقعة من المحادثات.

كانت حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات من أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، وكذلك تصاعد الأعمال العدائية في البحر الأسود وما حوله، قد تسببا بتقلبات في أسعار القمح العالمية على مدى أسابيع.

ساهمت وساطة تركيا، وهي قوة متوسطة الحجم تحافظ على علاقات قوية مع كل من بوتين والغرب، في التوصل إلى التوقيع على مبادرة حبوب البحر الأسود في يوليو 2022، وهو ما سمح للشحنات الأوكرانية بالعودة إلى الأسواق العالمية التي انقلبت رأساً على عقب بسبب الغزو الروسي والاضطرابات اللاحقة التي أحدثها في إحدى أهم قنوات شحن المحاصيل في العالم.

إلا أن هذا الاتفاق الذي عكس نجاحاً دبلوماسياً نادراً في الحرب الطاحنة، كان هشاً منذ البداية، حيث تعطلت صادرات الحبوب الأوكرانية مراتٍ عديدة بسبب بطء عمليات تفتيش السفن والتوترات السياسية.

في يوليو الماضي، انسحبت روسيا من الاتفاق، وأغلقت الممر الآمن بسبب تجاهل مطالبها الخاصة بشروط تجارية أفضل.

استهدفت الصواريخ الروسية بشكل متكرر البنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية، فيما أعطبت طائرات أوكرانية بدون طيار سفينة تابعة للبحرية الروسية وناقلة نفط، ما عرّض صادراتها عبر البحر الأسود للمخاطر للمرة الأولى.

شنت روسيا عدة موجات من الهجمات بطائرات“شاهد” بدون طيار في الفترة التي سبقت المحادثات، واستهدفت منشآت في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع“X” (“تويتر” سابقاً)، إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد، وبحث معه“سبل ضمان عمل ممر الحبوب، وتعزيز الأمن في منطقة أوديسا”.

تؤدي هذه التطورات إلى زيادة المخاطر بشأن تعثر الجهود الدبلوماسية الأخيرة التي يبذلها أردوغان، لا سيما وأن الجوانب العملية للعقوبات الأميركية والأوروبية تزيد الأمر تعقيداً.

ما تطالب به روسيا

طالبت روسيا بتسهيل صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة التي تضررت مع ابتعاد البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن عن التعامل مع المنتجات الروسية، في الوقت الذي تمتنع فيه دول البلطيق عن التعامل مع الشحنات الروسية عبر موانئها.

تريد روسيا أيضاً إعادة فتح خط أنابيب الأمونيا الذي يمر عبر أوكرانيا، وإعادة ربط بنك“روسلخوزبنك” (Rosselkhozbank) المملوك للدولة والذي يركز على الزراعة، بنظام“سويفت” للمدفوعات الدولية.

رغم أن روسيا لا تزال أكبر مصدر للقمح في العالم، إلا أنها أكدت عدم فتح الممر التجاري ما لم تُلبَّ شروطها.

الأمم المتحدة التي لعبت دوراً مهماً في التوصل إلى الاتفاق الأساسي بشأن تصدير الحبوب، عملت من جهتها بشكل وثيق مع بنوك القطاع الخاص وشركات التأمين، في محاولة لمعالجة مخاوف روسيا. أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً إلى موسكو، اقتراحاً منقحاً قال إنه يمكن أن يشكل الأساس لاتفاق جديد.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الشروط الجديدة كافية لكسر حالة الجمود.

قال غوتيريش للصحفيين في نيويورك يوم الخميس:“لا يمكن أن نكون أمام مبادرة للبحر الأسود، تنتقل من أزمة إلى أخرى ومن تعليق إلى تعليق.. نحن بحاجة إلى شيء ناجح ويعمل لمصلحة الجميع”.

عرض التمويل القطري

حتى لو فشلت جهود أردوغان في إحياء اتفاق البحر الأسود، ستظل المحاصيل الأوكرانية قادرة على الوصول إلى الأسواق. إلا أن ارتفاع تكاليف النقل، يمكن أن يؤدي إلى تراجع عمليات زرع الحبوب التي تجري خلال الفترة القريبة المقبلة، ما سيؤدي إلى تقلّص الإمدادات العالمية على المدى الطويل.

في الوقت ذاته، اقترحت روسيا ترتيباً يقضي ببيع مليون طن من الحبوب الروسية بسعر تفضيلي إلى تركيا، حيث يمكن معالجتها وشحنها إلى البلدان المحتاجة. وقد جرت مناقشة هذه الصفقة، التي ستأتي مع العرض الإضافي للدعم المالي من قطر، في اجتماع عقد مؤخراً بين وزيري خارجية روسيا وتركيا.

حذرت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الخميس الماضي، من أي اتفاق لتسهيل عمليات التصدير الروسية لا يراعي سهولة وصول الصادرات الأوكرانية إلى البحر، قائلة إن ذلك لن يؤدي إلا إلى“تشجيع موسكو على مواصلة عملياتها العدائية”.

كل هذا، يضع أمام أردوغان ملفات عديدة لطرحها عندما يلتقي ببوتين، الذي بدوره، لن يحضر كما هو متوقع اجتماع مجموعة العشرين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. كان الرئيسان قد حافظا على اتصالات مكثفة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حيث تعاونا في خطط لتوسيع واردات الغاز، والتعاون في مجال الطاقة النووية. ومن المرجح أيضاً أن يكون الملف السوري حاضراً على جدول أعمال أردوغان في سوتشي.

امتنعت تركيا حتى الآن عن التدخل في الاشتباكات الأخيرة الدائرة في شمال سوريا بين العشائر العربية والجماعات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، لكنها تراقب التطورات عن كثب. وتنظر إلى أكراد سوريا بعين الريبة بسبب علاقاتهم بالانفصاليين المتشددين في تركيا.

اقتصاد الشرق