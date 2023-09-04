صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو

صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو
التاريخ
9/4/2023 4:15:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الاثنين تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.
وانخفضت الصادرات في يوليو 0.9% على أساس شهري. وكان الخبراء توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بواقع 1.5% على أساس شهري.
وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4% على أساس شهري.
وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.
وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.
MENAFN04092023000202011048ID1107002430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.