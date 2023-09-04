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صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو

9/4/2023 4:15:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الاثنين تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت الصادرات في يوليو 0.9% على أساس شهري. وكان الخبراء توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بواقع 1.5% على أساس شهري.

وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4% على أساس شهري.

وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.

وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.

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