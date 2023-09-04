صادرات ألمانيا تتراجع في يوليو

وانخفضت الصادرات في يوليو 0.9% على أساس شهري. وكان الخبراء توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بواقع 1.5% على أساس شهري.

وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4% على أساس شهري.

وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.

وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.