العراق يعلن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الناصرية

وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية“واع”- أن الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية انجزت حفر البئر النفطي ناصرية / 61 بعمق 2096 مترا في حقل الناصرية النفطي.

وأشار إلى أن ذلك البئر هو البئر الخامس عشر الذي تنجزه الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار لحفر 20 بئرا نفطيا بالتعاون مع شركة Weatherford لتقديم الخدمات النفطية.

وأضافت أن“عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC44 ذو القدرة الحصانية 1000 حصان”.

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