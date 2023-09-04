العراق يعلن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الناصرية

العراق يعلن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الناصرية
التاريخ
9/4/2023 4:15:35 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن إنجاز حفر بئر نفطي جديد في حقل الناصرية بمحافظة“ذي قار” جنوب شرق العراق.
وذكرت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية“واع”- أن الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية انجزت حفر البئر النفطي ناصرية / 61 بعمق 2096 مترا في حقل الناصرية النفطي.
وأشار إلى أن ذلك البئر هو البئر الخامس عشر الذي تنجزه الشركة ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار لحفر 20 بئرا نفطيا بالتعاون مع شركة Weatherford لتقديم الخدمات النفطية.
وأضافت أن“عمليات الحفر تمت باستخدام جهاز الحفر IDC44 ذو القدرة الحصانية 1000 حصان”.
أ ش أ
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