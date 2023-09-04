الأسهم اليابانية ترتفع في أولي جلسات الأسبوع

وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات خلال تعاملات اليوم بمقدار نقطتي أساس إلى 0.645%، بعدما وصل الجمعة لأدنى مستوياته في أسبوعين عند 0.625%، مع انتظار المستثمرين لمزاد للسندات ستعقده وزارة المالية غدًا.

وتترقب الأسواق غدًا صدور بيانات إنفاق الأسر في اليابان والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول وضع اقتصاد البلاد، مع بحث البنك المركزي عن علامات على النمو المستدام قبل زيادة أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.7% عند 32939 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 1.02% إلي 2373 نقطة.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 146.17 ين.

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