الأسهم اليابانية ترتفع في أولي جلسات الأسبوع

الأسهم اليابانية ترتفع في أولي جلسات الأسبوع
التاريخ
9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت الأسهم اليابانية في تعاملات اليوم الإثنين مع استقرار الين وارتفاع عائد السندات الحكومية من مستوياتها المتدنية في الأسبوع الماضي، لتقتفي أثر نظيرتها الأمريكية.
وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات خلال تعاملات اليوم بمقدار نقطتي أساس إلى 0.645%، بعدما وصل الجمعة لأدنى مستوياته في أسبوعين عند 0.625%، مع انتظار المستثمرين لمزاد للسندات ستعقده وزارة المالية غدًا.
وتترقب الأسواق غدًا صدور بيانات إنفاق الأسر في اليابان والتي قد تقدم المزيد من الدلائل حول وضع اقتصاد البلاد، مع بحث البنك المركزي عن علامات على النمو المستدام قبل زيادة أسعار الفائدة.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.7% عند 32939 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 1.02% إلي 2373 نقطة.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 146.17 ين.
أرقام
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