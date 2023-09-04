“بلتون” توقع عقد الاستحواذ على كامل أسهم“كاش للتمويل”

“بلتون” توقع عقد الاستحواذ على كامل أسهم“كاش للتمويل”
التاريخ
9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن انتهاء كافة إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة“كاش للتمويل متناهي الصغر”.
ووفعت الشركة عقد شراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة.
وقالت الشركة إن أن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية.
وكانت أعلنت شركه بلتون“بلتون المالية القابضة” توقيع مذكرة تفاهم، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركه بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة او إحدى شركاتها التابعة.
والجدير بالذكر ان عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنة الدراسة النافية للجهالة وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة او الاستحواذ.
لذا يجب على السادة المتعاملين على أسهم الشركة الاخذ في الاعتبار ان عملية الاستحواذ قد تتم او لا تتم، وسوف تعلن الشركة عن إتمام العملية من العدم فور الانتهاء من الدراسة والحصول على الموافقات الرقابية واجبة التطبيق.
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