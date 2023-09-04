“بلتون” توقع عقد الاستحواذ على كامل أسهم“كاش للتمويل”

ووفعت الشركة عقد شراء كامل أسهم شركة كاش للتمويل متناهي الصغر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، من خلال شركة بلتون المالية القابضة وشركاتها التابعة.

وقالت الشركة إن أن نقل الملكية معلق على شرط موافقة الهيئة العامة الرقابة المالية.

وكانت أعلنت شركه بلتون“بلتون المالية القابضة” توقيع مذكرة تفاهم، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركه بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد استصدار الموافقات الرقابية الملزمة لها للقيام بهذه الدراسة النافية للجهالة تمهيدًا لاستكمال عملية الاستحواذ سواء بطريقة مباشرة من خلال شركة بلتون المالية القابضة او إحدى شركاتها التابعة.

والجدير بالذكر ان عملية الاستحواذ مرتبطة بما سوف تسفر عنة الدراسة النافية للجهالة وكذلك الموافقات الرقابية على البدء في الدراسة او الاستحواذ.

لذا يجب على السادة المتعاملين على أسهم الشركة الاخذ في الاعتبار ان عملية الاستحواذ قد تتم او لا تتم، وسوف تعلن الشركة عن إتمام العملية من العدم فور الانتهاء من الدراسة والحصول على الموافقات الرقابية واجبة التطبيق.