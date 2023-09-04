وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 18.9 تريليون وون (14.31 مليار دولار) في يوليو، مقارنة بـ17.3 تريليون وون قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية، التي أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وكان النمو مدفوعا في الغالب بخدمات السفر والنقل التي ارتفعت بنسبة 31.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 تريليون وون، مع سفر المزيد من الأشخاص وسط رفع القيود المتعلقة بالفيروس.

وارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات عبر الإنترنت بنسبة 15.7% لتصل إلى 2.49 تريليون وون أيضا، وزادت مبيعات القسائم الإلكترونية التي تشمل بطاقات الهدايا عبر الإنترنت، بنسبة 28.1% لتصل إلى 735.1 مليار وون.

وأظهرت البيانات أن مبيعات خدمات توصيل الطعام وصلت إلى 2.35 تريليون وون، بزيادة 2.4% على أساس سنوي. ووصلت مبيعات الملابس إلى 1.5 تريليون وون، بزيادة 4.5% خلال هذه الفترة.

وارتفعت المشتريات بواسطة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 14 تريليون وون. وتمثل 74.5% من إجمالي التسوق عبر الإنترنت، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.

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