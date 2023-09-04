9.1% ارتفاعا في التسوق عبر الإنترنت بكوريا الجنوبية خلال يوليو
التاريخ
9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية زاد بنسبة 9.1% على أساس سنوي في يوليو، مع استمرار الطلب على خدمات السفر مما يشير إلى استمرار التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي قبل جائحة كورونا.
وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 18.9 تريليون وون (14.31 مليار دولار) في يوليو، مقارنة بـ17.3 تريليون وون قبل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية، التي أوردتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وكان النمو مدفوعا في الغالب بخدمات السفر والنقل التي ارتفعت بنسبة 31.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 تريليون وون، مع سفر المزيد من الأشخاص وسط رفع القيود المتعلقة بالفيروس.
وارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات عبر الإنترنت بنسبة 15.7% لتصل إلى 2.49 تريليون وون أيضا، وزادت مبيعات القسائم الإلكترونية التي تشمل بطاقات الهدايا عبر الإنترنت، بنسبة 28.1% لتصل إلى 735.1 مليار وون.
وأظهرت البيانات أن مبيعات خدمات توصيل الطعام وصلت إلى 2.35 تريليون وون، بزيادة 2.4% على أساس سنوي. ووصلت مبيعات الملابس إلى 1.5 تريليون وون، بزيادة 4.5% خلال هذه الفترة.
وارتفعت المشتريات بواسطة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 14 تريليون وون. وتمثل 74.5% من إجمالي التسوق عبر الإنترنت، بانخفاض 1.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.
أ ش أ
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