سهم“كانتري جاردن” يقفز حوالي 20% بعد التصويت على إعادة هيكلة مدفوعات سندات
التاريخ
9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفع سهم شركة التطوير العقاري الصينية“كانتري جاردن” بحوالي 20% في تعاملات اليوم الإثنين بعدما وافق الدائنون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على إعادة هيكلة مدفوعات سندات مقومة باليوان بقيمة 4 مليارات يوان (550 مليون دولار) كانت تستحق السبت.
وذكرت“كانتري جاردن” في بيان إلى حاملي السندات أنها حصلت على موافقة بنسبة 56.08% من الدائنين الصينيين في التصويت، كما أن الاتفاق سمح للشركة بسداد الديون عن طريق سلسلة من الأقساط على مدار ثلاث سنوات.
ومنح ذلك الاتفاق الشركة الصينية المزيد من الوقت في محاولاتها نحو الوفاء بالتزامات مدفوعاتها المحلية والدولية.
وفي تعاملات بورصة هونج كونج، ارتفع سهم“كانتري جاردن هولدينج” 16.85% إلى 1.04 دولار هونج كونج، مقلصًا مكاسبه بعدما قفز بنسبة 19.1% في وقت سابق اليوم.
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