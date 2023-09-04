وذكرت“كانتري جاردن” في بيان إلى حاملي السندات أنها حصلت على موافقة بنسبة 56.08% من الدائنين الصينيين في التصويت، كما أن الاتفاق سمح للشركة بسداد الديون عن طريق سلسلة من الأقساط على مدار ثلاث سنوات.

ومنح ذلك الاتفاق الشركة الصينية المزيد من الوقت في محاولاتها نحو الوفاء بالتزامات مدفوعاتها المحلية والدولية.

وفي تعاملات بورصة هونج كونج، ارتفع سهم“كانتري جاردن هولدينج” 16.85% إلى 1.04 دولار هونج كونج، مقلصًا مكاسبه بعدما قفز بنسبة 19.1% في وقت سابق اليوم.