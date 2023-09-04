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سهم“كانتري جاردن” يقفز حوالي 20% بعد التصويت على إعادة هيكلة مدفوعات سندات

9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفع سهم شركة التطوير العقاري الصينية“كانتري جاردن” بحوالي 20% في تعاملات اليوم الإثنين بعدما وافق الدائنون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على إعادة هيكلة مدفوعات سندات مقومة باليوان بقيمة 4 مليارات يوان (550 مليون دولار) كانت تستحق السبت.

وذكرت“كانتري جاردن” في بيان إلى حاملي السندات أنها حصلت على موافقة بنسبة 56.08% من الدائنين الصينيين في التصويت، كما أن الاتفاق سمح للشركة بسداد الديون عن طريق سلسلة من الأقساط على مدار ثلاث سنوات.

ومنح ذلك الاتفاق الشركة الصينية المزيد من الوقت في محاولاتها نحو الوفاء بالتزامات مدفوعاتها المحلية والدولية.

وفي تعاملات بورصة هونج كونج، ارتفع سهم“كانتري جاردن هولدينج” 16.85% إلى 1.04 دولار هونج كونج، مقلصًا مكاسبه بعدما قفز بنسبة 19.1% في وقت سابق اليوم.

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