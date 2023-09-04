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الصين تنشئ إدارة لتعزيز نمو الاستثمار الخاص

9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أنشأت الصين إدارة تابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والتى ستُعنى بتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص.

وتشمل الإدارة المسؤوليات الرئيسية وهى تتبع تنمية الاقتصاد الخاص ودراسته وتحليله، وتنسيق وتنظيم صياغة السياسات والتدابير لتعزيز تنميته، وصياغة السياسات لتعزيز نمو الاستثمار الخاص كما ستكون الإدارة مسؤولة أيضاً عن إنشاء آلية للتواصل المنتظم مع الشركات الخاصة، وتنسيق الجهود لحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الخاص، والعمل على تعزيز قدرته التنافسية الدولية.

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تسونج ليانج، خلال مؤتمر صحفى، إن الإدارة أُنشئت لتعزيز تنسيق السياسات في المجالات ذات الصلة، وضمان تنفيذ التدابير المتعلقة في أقرب وقت ممكن وتحقيق نتائج ملموسة.

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