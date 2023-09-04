الصين تنشئ إدارة لتعزيز نمو الاستثمار الخاص

الصين تنشئ إدارة لتعزيز نمو الاستثمار الخاص
التاريخ
9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أنشأت الصين إدارة تابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والتى ستُعنى بتعزيز تنمية الاقتصاد الخاص.
وتشمل الإدارة المسؤوليات الرئيسية وهى تتبع تنمية الاقتصاد الخاص ودراسته وتحليله، وتنسيق وتنظيم صياغة السياسات والتدابير لتعزيز تنميته، وصياغة السياسات لتعزيز نمو الاستثمار الخاص كما ستكون الإدارة مسؤولة أيضاً عن إنشاء آلية للتواصل المنتظم مع الشركات الخاصة، وتنسيق الجهود لحل المشاكل الرئيسية المتعلقة بتنمية الاقتصاد الخاص، والعمل على تعزيز قدرته التنافسية الدولية.
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تسونج ليانج، خلال مؤتمر صحفى، إن الإدارة أُنشئت لتعزيز تنسيق السياسات في المجالات ذات الصلة، وضمان تنفيذ التدابير المتعلقة في أقرب وقت ممكن وتحقيق نتائج ملموسة.
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