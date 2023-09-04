“الدولية للهجرة”: 27 مليون دولار لدعم شركات صغيرة متضررة من الحرب في العراق
التاريخ
9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أكدت المنظمة الدولية للهجرة، أنها تدعم تطوير الشركات الصغيرة والكبيرة في المنطقة لدعم إعادة بناء النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المتضررة من الحرب في العراق.
فمنذ إنشائها صرفت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 27 مليون دولار لأكثر من 1600 شركة، مما ساعد على توليد مصدر رزق لآلاف الموظفين وعائلاتهم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه في ذروة عام 2015، ومع شن داعش حربا في المنطقة، ألحقت الحرب أضرارا بالبنية التحتية وأهالي الموصل، وعملت المنظمة الدولية للهجرة لدعم الانتعاش الاقتصادي في العراق الذي يستهدف بشكل خاص الشركات الصغيرة.
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