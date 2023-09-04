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“الدولية للهجرة”: 27 مليون دولار لدعم شركات صغيرة متضررة من الحرب في العراق

9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أكدت المنظمة الدولية للهجرة، أنها تدعم تطوير الشركات الصغيرة والكبيرة في المنطقة لدعم إعادة بناء النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المتضررة من الحرب في العراق.

فمنذ إنشائها صرفت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 27 مليون دولار لأكثر من 1600 شركة، مما ساعد على توليد مصدر رزق لآلاف الموظفين وعائلاتهم.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه في ذروة عام 2015، ومع شن داعش حربا في المنطقة، ألحقت الحرب أضرارا بالبنية التحتية وأهالي الموصل، وعملت المنظمة الدولية للهجرة لدعم الانتعاش الاقتصادي في العراق الذي يستهدف بشكل خاص الشركات الصغيرة.

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