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الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب تصريحات لاجارد

9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات أولي جلسات الأسبوع بعد ثلاث جلسات من التراجع مع ترقب تصريحات من المركزي الأوروبي.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الإثنين تراجع الصادرات الألمانية 0.9% على أساس شهري في يوليو، وارتفاع الواردات 1.4%.

وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.68% عند 461 نقطة، بقيادة قطاع الموارد الأساسية.

وكذلك ارتفع كل من“فوتسي 100′′ البريطاني 0.55% عند 7505 نقاط، و”داكس” الألماني 0.61% عند 15939 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.76% عند 7352 نقطة.

وتتوجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو الخطاب المرتقب من رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” في ندوة ينظمها المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي اليوم الإثنين.

أرقام

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