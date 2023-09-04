الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب تصريحات لاجارد

الأسهم الأوروبية ترتفع مع ترقب تصريحات لاجارد
التاريخ
9/4/2023 4:15:34 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات أولي جلسات الأسبوع بعد ثلاث جلسات من التراجع مع ترقب تصريحات من المركزي الأوروبي.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الإثنين تراجع الصادرات الألمانية 0.9% على أساس شهري في يوليو، وارتفاع الواردات 1.4%.
وارتفع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.68% عند 461 نقطة، بقيادة قطاع الموارد الأساسية.
وكذلك ارتفع كل من“فوتسي 100′′ البريطاني 0.55% عند 7505 نقاط، و”داكس” الألماني 0.61% عند 15939 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.76% عند 7352 نقطة.
وتتوجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو الخطاب المرتقب من رئيسة المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد” في ندوة ينظمها المركز الاقتصادي والمالي الأوروبي اليوم الإثنين.
أرقام
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