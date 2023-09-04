كوريا الجنوبية تصدر رقائق بـ8.6 مليارات دولار خلال أغسطس

وأوضح تشو – خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية:“شهد اقتصاد كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة بعض التقلبات الشهرية، لكن بشكل عام بدأ دخول مسار الانتعاش”.

وأرجع تراجع الإنتاج الصناعي لبلاده على أساس شهري في يوليو إلى عوامل مؤقتة، مثل الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن البلاد تظهر علامات على انتعاش الصادرات.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس، ما يرجع رئيسيا إلى ضعف الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، لكن البلاد سجلت فائضًا تجاريًا للشهر الثالث على التوالي.

وقال تشو:“على الرغم من موسم العطلة الصيفية، قلصت الصادرات في أغسطس انخفاضها عن الشهر السابق، بفضل الانتعاش في قطاع الرقائق”، مضيفا“انتعشت الصادرات إلى الصين في أغسطس أيضًا إلى مستوى 10 مليارات دولار”.

ووصلت صادرات الرقائق إلى 8.6 مليارات دولار في أغسطس، متجاوزة المتوسط الشهري البالغ 6.9 مليارات دولار و7.5 مليارات دولار، في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وأضاف تشو:“في سبتمبر، نتوقع أن يتقلص تراجع الصادرات بشكل إضافي مع استمرار الفائض التجاري. كما نتوقع نموا في الشحنات الخارجية خلال الربع الرابع”.

لكنه أشار إلى أنه يتعين على كوريا الجنوبية تجنب“التفاؤل المفرط”، مع الأخذ في الاعتبار غموض الوضع في الصين.

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية لن تدخر جهدا لتعزيز زخم نمو الصادرات مع تنشيط السياحة لتعزيز الطلب المحلي.