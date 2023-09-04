كوريا الجنوبية تصدر رقائق بـ8.6 مليارات دولار خلال أغسطس

كوريا الجنوبية تصدر رقائق بـ8.6 مليارات دولار خلال أغسطس
التاريخ
9/4/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو، اليوم الاثنين، إن اقتصاد كوريا الجنوبية على حافة التعافي على الرغم من بعض التقلبات الشهرية، مع استمرار ظهور علامات على تعافي الصادرات.
وأوضح تشو – خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية:“شهد اقتصاد كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة بعض التقلبات الشهرية، لكن بشكل عام بدأ دخول مسار الانتعاش”.
وأرجع تراجع الإنتاج الصناعي لبلاده على أساس شهري في يوليو إلى عوامل مؤقتة، مثل الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن البلاد تظهر علامات على انتعاش الصادرات.
وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس، ما يرجع رئيسيا إلى ضعف الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، لكن البلاد سجلت فائضًا تجاريًا للشهر الثالث على التوالي.
وقال تشو:“على الرغم من موسم العطلة الصيفية، قلصت الصادرات في أغسطس انخفاضها عن الشهر السابق، بفضل الانتعاش في قطاع الرقائق”، مضيفا“انتعشت الصادرات إلى الصين في أغسطس أيضًا إلى مستوى 10 مليارات دولار”.
ووصلت صادرات الرقائق إلى 8.6 مليارات دولار في أغسطس، متجاوزة المتوسط الشهري البالغ 6.9 مليارات دولار و7.5 مليارات دولار، في الربعين الأول والثاني على التوالي.
وأضاف تشو:“في سبتمبر، نتوقع أن يتقلص تراجع الصادرات بشكل إضافي مع استمرار الفائض التجاري. كما نتوقع نموا في الشحنات الخارجية خلال الربع الرابع”.
لكنه أشار إلى أنه يتعين على كوريا الجنوبية تجنب“التفاؤل المفرط”، مع الأخذ في الاعتبار غموض الوضع في الصين.
وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية لن تدخر جهدا لتعزيز زخم نمو الصادرات مع تنشيط السياحة لتعزيز الطلب المحلي.
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