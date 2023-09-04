Tuesday, 05 September 2023 02:35 GMT

كوريا الجنوبية تصدر رقائق بـ8.6 مليارات دولار خلال أغسطس

9/4/2023 4:15:33 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو، اليوم الاثنين، إن اقتصاد كوريا الجنوبية على حافة التعافي على الرغم من بعض التقلبات الشهرية، مع استمرار ظهور علامات على تعافي الصادرات.

وأوضح تشو – خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية:“شهد اقتصاد كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة بعض التقلبات الشهرية، لكن بشكل عام بدأ دخول مسار الانتعاش”.

وأرجع تراجع الإنتاج الصناعي لبلاده على أساس شهري في يوليو إلى عوامل مؤقتة، مثل الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن البلاد تظهر علامات على انتعاش الصادرات.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية للشهر الحادي عشر على التوالي في أغسطس، ما يرجع رئيسيا إلى ضعف الطلب على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، لكن البلاد سجلت فائضًا تجاريًا للشهر الثالث على التوالي.

وقال تشو:“على الرغم من موسم العطلة الصيفية، قلصت الصادرات في أغسطس انخفاضها عن الشهر السابق، بفضل الانتعاش في قطاع الرقائق”، مضيفا“انتعشت الصادرات إلى الصين في أغسطس أيضًا إلى مستوى 10 مليارات دولار”.

ووصلت صادرات الرقائق إلى 8.6 مليارات دولار في أغسطس، متجاوزة المتوسط الشهري البالغ 6.9 مليارات دولار و7.5 مليارات دولار، في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وأضاف تشو:“في سبتمبر، نتوقع أن يتقلص تراجع الصادرات بشكل إضافي مع استمرار الفائض التجاري. كما نتوقع نموا في الشحنات الخارجية خلال الربع الرابع”.

لكنه أشار إلى أنه يتعين على كوريا الجنوبية تجنب“التفاؤل المفرط”، مع الأخذ في الاعتبار غموض الوضع في الصين.

وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية لن تدخر جهدا لتعزيز زخم نمو الصادرات مع تنشيط السياحة لتعزيز الطلب المحلي.

MENAFN04092023000202011048ID1107002421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث