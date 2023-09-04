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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الجزائر إلى 8

9/4/2023 4:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الجزائر/PNN- أعلنت إدارة الحماية المدنية في الجزائر، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق شمال غربي البلاد إلى ثمانية قتلى.

وقالت الحماية المدنية، في بيان نشرته على موقع "فيسبوك"، إنها انتشلت مؤخراً "4 جثث تعود لرجلين وسيدتين، كانوا متواجدين على متن مركبة، جرفتها مياه وادي الشادلي في ولاية البيض (شمال غرب)، وذلك بعد عمليات من البحث".

وفي وقت سابق الاحد أعلنت إدارة الحماية المدنية "وفاة 4 أشخاص إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الدالية في بلدية باب العسة بولاية تلمسان (شمال غرب)، بعد أن جرفت مياه الوادي سيارة كانوا على متنها منتصف ليلة أمس".

وبحسب الحماية المدنية، فإن ضحايا ولاية تلمسان هم "رجلان يبلغان من العمر 22 و73 سنة، وامرأتان تبلغان من العمر 59 و69 سنة".

وخلال الساعات الماضية، شهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية.

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