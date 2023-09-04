ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الجزائر إلى 8

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الجزائر إلى 8
التاريخ
9/4/2023 4:13:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الجزائر/PNN- أعلنت إدارة الحماية المدنية في الجزائر، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق شمال غربي البلاد إلى ثمانية قتلى.
وقالت الحماية المدنية، في بيان نشرته على موقع "فيسبوك"، إنها انتشلت مؤخراً "4 جثث تعود لرجلين وسيدتين، كانوا متواجدين على متن مركبة، جرفتها مياه وادي الشادلي في ولاية البيض (شمال غرب)، وذلك بعد عمليات من البحث".
وفي وقت سابق الاحد أعلنت إدارة الحماية المدنية "وفاة 4 أشخاص إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الدالية في بلدية باب العسة بولاية تلمسان (شمال غرب)، بعد أن جرفت مياه الوادي سيارة كانوا على متنها منتصف ليلة أمس".
وبحسب الحماية المدنية، فإن ضحايا ولاية تلمسان هم "رجلان يبلغان من العمر 22 و73 سنة، وامرأتان تبلغان من العمر 59 و69 سنة".
وخلال الساعات الماضية، شهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية.
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