الاحتلال يهدم منزلا في قرية طورة غرب جنين
التاريخ
9/4/2023 4:13:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا في قرية طورة غرب جنين.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت طورة، وهدمت منزل المواطن أحمد محمد خضر كبها، بحجة عدم الترخيص.
..يتبع
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