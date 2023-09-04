إسرائيل تشتري دفعة جديدة من طائرات إف 35 الأمريكية

إسرائيل تشتري دفعة جديدة من طائرات إف 35 الأمريكية
التاريخ
9/4/2023 4:13:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، أن إسرائيل قررت شراء عدد آخر من طائرات إف35 الأمريكية. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن وزارة الدفاع بدأت عمليات شراء السرب الثالث من الطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز إف 35، الذي سيتم إدماجه في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.
وذكرت القناة أن وزير الجيش "يوآف غالانت" والمدير العام لوزارة الأمن اللواء إيال زمير، وافقا على الصفقة وبدأا الإجراءات اللازمة.
وأوضحت القناة أن وزارة الجيش ستشتري 25 طائرة إف 35 من شركة "لوكهيد مارتن" في صفقة تشمل الدعم والصيانة. وتبلغ قيمة الصفقة 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية.
وتعهدت شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة للطائرات وشركة "برات آند ويتني" المصنعة للمحركات بالمشاركة مع الشركات الإسرائيلية في إنتاج طائرات إف-35، وإنتاج قطع غيار الطائرات مع الصناعات الإسرائيلية، بما في ذلك (إلبيت).
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