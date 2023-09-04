إسرائيل تشتري دفعة جديدة من طائرات إف 35 الأمريكية

وذكرت القناة أن وزير الجيش "يوآف غالانت" والمدير العام لوزارة الأمن اللواء إيال زمير، وافقا على الصفقة وبدأا الإجراءات اللازمة.

وأوضحت القناة أن وزارة الجيش ستشتري 25 طائرة إف 35 من شركة "لوكهيد مارتن" في صفقة تشمل الدعم والصيانة. وتبلغ قيمة الصفقة 3 مليارات دولار من أموال المساعدات الأمريكية.

وتعهدت شركة "لوكهيد مارتن" المصنعة للطائرات وشركة "برات آند ويتني" المصنعة للمحركات بالمشاركة مع الشركات الإسرائيلية في إنتاج طائرات إف-35، وإنتاج قطع غيار الطائرات مع الصناعات الإسرائيلية، بما في ذلك (إلبيت).