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قوات وتعزيزات كبيرة تقتحم مخيم جنين وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة

9/4/2023 4:13:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شنت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية، اقتحاماً كبيراً لمخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط انطلاق صفارات الانذار.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن صفارات الإنذار دوت عقب اكتشاف قوة خاصة.

يتبع ...

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