قوات وتعزيزات كبيرة تقتحم مخيم جنين وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة
التاريخ
9/4/2023 4:13:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين/PNN- شنت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معززة بالآليات العسكرية، اقتحاماً كبيراً لمخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط انطلاق صفارات الانذار.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن صفارات الإنذار دوت عقب اكتشاف قوة خاصة.
يتبع ...
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