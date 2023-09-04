(MENAFN- Al-BoNews) > مدير مالى بأحد البنوك الخاصة: البنوك تحتفظ بمخصصات على المحفظة لدعم قاعدتها الرأسمالية
واصلت البنوك نهجها الحذر فى تكوين المخصصات خلال النصف الأول من العام الحالى، فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد، والتى أدت لصعوبة الاستيراد وانخفاض قيمة العملة وتراجع القوة الشرائية بما أثر على الشركات وموظفيها على حد السواء.
وأظهر مسح لـ”البورصة”، ارتفاع المخصصات التى جنبتها البنوك بشكل ملحوظ لدى بنكى التجارى الدولى بنسبة 8500% والبنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة 2600%، فيما ارتفعت لدى 4 بنوك بمعدلات تجاوزت 100% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، وتراجعت فى بنك واحد هو الاستثمار العربى.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن احتفاظ البنوك بالمخصصات ليس بالضرورة سببه ارتفاع التعثر فقط، فهناك بنوك حققت مكاسب استثنائية من فروق العملة على سبيل المثال، لكن فى الوقت نفسه تآكلت قاعدتها الرأسمالية، لذلك تحتفظ بمخصصات على المحفظة والتى تدخل ضمن الاحتياطيات التى تحتسب فى معيار كفاية رأس المال.
أوضح أن المخصصات على القروض بالعملة الأجنبية أيضًا تكون بالعملة نفسها، لذلك هناك ارتفاع طبيعى.
وبحسب المسح كانت معظم الزيادة فى مخصصات الائتمان مُتركزة فى قروض المؤسسات، فيما كانت معظم الاستردادات من القروض المعدومة من الأفراد. ثروت: قروض التجزئة لم تشهد تغيرا فى جودة الأصول يستدعى زيادة المخصصات
ويرى محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة، أن قطاع التجزئة المصرفية بالبنك يسير بشكل جيد ولا يوجد به ضعف فى جودة الأصول تستدعى زيادة المخصصات.
وأشار إلى أن هناك دراسة ائتمانية تتم بشكل دورى بالبنك لمتابعة معدلات القروض المتعثرة لمراجعة الشروط والإجراءات مع الأخذ فى الاعتبار حجم الديون ونوعية الفئات المتعثرة. “المركزى”: معدلات التعثر فى مصر من أدنى المستويات فى الأسواق الناشئة
وقال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى عن عام 2022، إن البنوك تحتفظ بجودة أصول مرتفعة مع متوسط معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة نحو 91%، فيما تغطى المخصصات بنهاية مارس نحو 6.6% من إجمالى محفظة القروض.
وبحسب البنك المركزى فإن القطاع المصرفى لديه واحدة من أقل معدلات التعثر بين دول الأسواق الناشئة. مسح“البورصة”:“التجارى الدولى” الأول فى تغطية المخصصات لمحفظة القروض
ووفق مسح“بالبورصة” تجاوزت نسبة تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض 5% فى 9 بنوك من 12 بنكا، بينما تجاوزت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 100% فى 9 بنوك وتجاوزت 90% فى بنكين آخرين.
وتصدر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك فى تغطية المخصصات لمحفظة القروض، بعد ارتفاعها بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 11.88%، مقارنة مع 11.15% فى ديسمبر 2022.
بينما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات لإجمالى قيمة القروض المتعثرة“محل الاضمحلال”، إلى 237.53% بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 229.83% بنهاية العام الماضى.
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وجنب البنك مخصصات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 14 مليون جنيه فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو 8500%.
وكشف البنك فى تقرير مجلس إدارته أنه رغم نمو محفظة القروض واحتفاظه بمحفظة توريق تجاوزت 21.7 مليار جنيه، وتوسعه فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل قاعدة المخصصات لديه البالغة 29.9 مليار جنيه نحو 11.9% من إجمالى محفظة القروض ونحو 17.7% من القروض غير المضمونة وهى مستويات تدعم تصدره للسوق فى التحوط ضد المخاطر الائتمانية المتوقعة.
وجاء فى المركز الثانى بنك قناة السويس، بعدما ارتفع معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض إلى 8.1% بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع 6.1% بنهاية العام الماضى.
ونما معدل تغطية المخصصات لإجمالى القروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، مُسجلة نحو 133.2%، مقارنة مع 109.8% بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت المخصصات التى جنبها البنك 910.01% على أساس سنوى، لتسجل نحو 683.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع 67.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وحل بنك القاهرة ثالثًا مع استقرار معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض خلال النصف الأول من 2023 عند 7.9% مقارنة بنهاية 2022.
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وانخفض معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من 2023، إلى 100.1% بنهاية يونيو مقارنة مع 147% بنهاية ديسمبر 2022.
ونما عبء الاضمحلال على خسائر الائتمان بنهاية يونيو الماضى بمعدل 29% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة مع 837.7 مليون بنهاية يونيو 2022.
وزاد معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض ببنك الإسكندرية خلال النصف الأول من العام الجارى، ليصل إلى 7.3% بنهاية يونيو مقارنة مع 5.9% بنهاية ديسمبر 2022، ليحتل بذلك المركز الرابع.
وارتفع معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من 2023، إلى 103% بنهاية يونيو مقارنة مع 96.9% بنهاية ديسمبر 2022.
ونمت قيمة عبء الاضمحلال على الخسائر الائتمانية خلال النصف الأول 165% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 698.3 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 263.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
وكان المركز الخامس من نصيب بنك البركة رغم التراجع بشكل هامشى لنسبة المخصصات إلى إجمالى محفظة القروض ببنك البركة بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 6.4%، مقارنة مع 6.48% بنهاية العام الماضى، وانخفضت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة، لتسجل 150% بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 153% بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفع عبء الاضمحلال على خسائر الائتمان بحوالى 30%، مُسجلا 236.18 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقارنة مع 181.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وفى المركز الخامس أيضًا جاء البنك الأهلى المتحد -مصر رغم انخفاض معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض لتصل إلى 6.4% بنهاية يونيو مقارنة مع 9.6% بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفع معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من 2023، إلى 270% بنهاية يونيو مقارنة مع 239.6% بنهاية ديسمبر 2022.
وزادت المخصصات التى جنبها البنك بنحو 26.3% خلال النصف الأول من العام الحالى، مُسجلة نحو 606 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 480 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.