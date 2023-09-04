واصلت البنوك نهجها الحذر فى تكوين المخصصات خلال النصف الأول من العام الحالى، فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الاقتصاد، والتى أدت لصعوبة الاستيراد وانخفاض قيمة العملة وتراجع القوة الشرائية بما أثر على الشركات وموظفيها على حد السواء.

وأظهر مسح لـ”البورصة”، ارتفاع المخصصات التى جنبتها البنوك بشكل ملحوظ لدى بنكى التجارى الدولى بنسبة 8500% والبنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة 2600%، فيما ارتفعت لدى 4 بنوك بمعدلات تجاوزت 100% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، وتراجعت فى بنك واحد هو الاستثمار العربى.

وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن احتفاظ البنوك بالمخصصات ليس بالضرورة سببه ارتفاع التعثر فقط، فهناك بنوك حققت مكاسب استثنائية من فروق العملة على سبيل المثال، لكن فى الوقت نفسه تآكلت قاعدتها الرأسمالية، لذلك تحتفظ بمخصصات على المحفظة والتى تدخل ضمن الاحتياطيات التى تحتسب فى معيار كفاية رأس المال.

أوضح أن المخصصات على القروض بالعملة الأجنبية أيضًا تكون بالعملة نفسها، لذلك هناك ارتفاع طبيعى.

وبحسب المسح كانت معظم الزيادة فى مخصصات الائتمان مُتركزة فى قروض المؤسسات، فيما كانت معظم الاستردادات من القروض المعدومة من الأفراد.

ويرى محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة ببنك القاهرة، أن قطاع التجزئة المصرفية بالبنك يسير بشكل جيد ولا يوجد به ضعف فى جودة الأصول تستدعى زيادة المخصصات.

وأشار إلى أن هناك دراسة ائتمانية تتم بشكل دورى بالبنك لمتابعة معدلات القروض المتعثرة لمراجعة الشروط والإجراءات مع الأخذ فى الاعتبار حجم الديون ونوعية الفئات المتعثرة.

وقال البنك المركزى فى تقرير الاستقرار المالى عن عام 2022، إن البنوك تحتفظ بجودة أصول مرتفعة مع متوسط معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة نحو 91%، فيما تغطى المخصصات بنهاية مارس نحو 6.6% من إجمالى محفظة القروض.

وبحسب البنك المركزى فإن القطاع المصرفى لديه واحدة من أقل معدلات التعثر بين دول الأسواق الناشئة.

ووفق مسح“بالبورصة” تجاوزت نسبة تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض 5% فى 9 بنوك من 12 بنكا، بينما تجاوزت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 100% فى 9 بنوك وتجاوزت 90% فى بنكين آخرين.

وتصدر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك فى تغطية المخصصات لمحفظة القروض، بعد ارتفاعها بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 11.88%، مقارنة مع 11.15% فى ديسمبر 2022.

بينما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات لإجمالى قيمة القروض المتعثرة“محل الاضمحلال”، إلى 237.53% بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 229.83% بنهاية العام الماضى.

وجنب البنك مخصصات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 14 مليون جنيه فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنمو 8500%.

وكشف البنك فى تقرير مجلس إدارته أنه رغم نمو محفظة القروض واحتفاظه بمحفظة توريق تجاوزت 21.7 مليار جنيه، وتوسعه فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل قاعدة المخصصات لديه البالغة 29.9 مليار جنيه نحو 11.9% من إجمالى محفظة القروض ونحو 17.7% من القروض غير المضمونة وهى مستويات تدعم تصدره للسوق فى التحوط ضد المخاطر الائتمانية المتوقعة.

وجاء فى المركز الثانى بنك قناة السويس، بعدما ارتفع معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض إلى 8.1% بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع 6.1% بنهاية العام الماضى.

ونما معدل تغطية المخصصات لإجمالى القروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، مُسجلة نحو 133.2%، مقارنة مع 109.8% بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفعت المخصصات التى جنبها البنك 910.01% على أساس سنوى، لتسجل نحو 683.1 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع 67.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وحل بنك القاهرة ثالثًا مع استقرار معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض خلال النصف الأول من 2023 عند 7.9% مقارنة بنهاية 2022.

وانخفض معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من 2023، إلى 100.1% بنهاية يونيو مقارنة مع 147% بنهاية ديسمبر 2022.

ونما عبء الاضمحلال على خسائر الائتمان بنهاية يونيو الماضى بمعدل 29% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة مع 837.7 مليون بنهاية يونيو 2022.

وزاد معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض ببنك الإسكندرية خلال النصف الأول من العام الجارى، ليصل إلى 7.3% بنهاية يونيو مقارنة مع 5.9% بنهاية ديسمبر 2022، ليحتل بذلك المركز الرابع.

وارتفع معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من 2023، إلى 103% بنهاية يونيو مقارنة مع 96.9% بنهاية ديسمبر 2022.

ونمت قيمة عبء الاضمحلال على الخسائر الائتمانية خلال النصف الأول 165% على أساس سنوى، مُسجلة نحو 698.3 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 263.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وكان المركز الخامس من نصيب بنك البركة رغم التراجع بشكل هامشى لنسبة المخصصات إلى إجمالى محفظة القروض ببنك البركة بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 6.4%، مقارنة مع 6.48% بنهاية العام الماضى، وانخفضت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة، لتسجل 150% بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 153% بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع عبء الاضمحلال على خسائر الائتمان بحوالى 30%، مُسجلا 236.18 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023، مقارنة مع 181.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وفى المركز الخامس أيضًا جاء البنك الأهلى المتحد -مصر رغم انخفاض معدل تغطية المخصصات لإجمالى محفظة القروض لتصل إلى 6.4% بنهاية يونيو مقارنة مع 9.6% بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع معدل تغطية المخصصات للقروض المتعثرة خلال أول 6 أشهر من 2023، إلى 270% بنهاية يونيو مقارنة مع 239.6% بنهاية ديسمبر 2022.

وزادت المخصصات التى جنبها البنك بنحو 26.3% خلال النصف الأول من العام الحالى، مُسجلة نحو 606 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 480 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.