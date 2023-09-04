تفاصيل الحجز الإلكتروني بالمرحلة التاسعة بمشروع“بيت الوطن” - جريدة البورصة
التاريخ
9/4/2023 4:00:49 AM
(MENAFN- Al-BoNews) طرح 2530 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة.. واستقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع“بيت الوطن” للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بالمشروع، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات.
وأوضح الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.
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وأشار إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.
وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – السادات – 15 مايو – دمياط الجديدة – الشروق – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة).
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