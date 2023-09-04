قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع“بيت الوطن” للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بالمشروع، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات.

وأوضح الجزار، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءاً من غد الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

وأشار إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.

وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع متميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – السادات – 15 مايو – دمياط الجديدة – الشروق – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة).